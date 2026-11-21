Ignacio Torres convocó a elecciones provinciales para el 21 de marzo de 2027.

El gobernador buscará renovar su mandato por otros cuatro años.

La provincia implementará por primera vez la Boleta Única de Papel.

La Libertad Avanza todavía debe resolver si presentará una candidatura propia.

Juan Pablo Luque y Dante Bowen disputan el liderazgo del peronismo chubutense.

Despierta Chubut será la herramienta electoral con la que Torres buscará consolidar su continuidad.

La carrera por la gobernación de Chubut ya tiene fecha definida y comenzará a tomar forma mucho antes de lo que se preveía inicialmente. El gobernador Ignacio “Nacho” Torres oficializó la convocatoria a elecciones provinciales para el 21 de marzo de 2027, jornada en la que buscará renovar su mandato por otros cuatro años. La decisión terminó de despejar las dudas sobre el cronograma electoral y ubicó a la provincia como la segunda de la Patagonia en establecer anticipadamente cuándo concurrirán sus ciudadanos a las urnas.

El anuncio se produjo después de que Neuquén confirmara sus comicios para el 14 de febrero, por decisión del gobernador Rolando Figueroa. Torres había evaluado inicialmente la posibilidad de coordinar un calendario común con Neuquén y Río Negro, e incluso había mencionado agosto como una fecha probable para la votación. Sin embargo, el adelantamiento dispuesto por Figueroa modificó los planes y, ante la falta de una definición del mandatario rionegrino Alberto Weretilneck, el gobierno chubutense resolvió establecer su propia fecha.

La convocatoria comprenderá la elección de gobernador y vicegobernador, además de la renovación de las 27 bancas de la Legislatura provincial. El sistema de distribución legislativa establece que la lista que obtenga la mayor cantidad de votos se quedará con 16 escaños, mientras que los 11 restantes serán repartidos entre las demás fuerzas políticas. También habrá municipios que elegirán intendentes y concejales durante la misma jornada, de acuerdo con sus respectivos regímenes electorales.

Torres presentó la convocatoria como una oportunidad para que la discusión política se concentre en los problemas y las propuestas de la provincia. El mandatario sostuvo que los chubutenses deberán definir el rumbo de la gestión para el período 2027-2031 y destacó que la elección se desarrollará bajo nuevas reglas, a las que calificó como más claras y transparentes.

En ese sentido, los próximos comicios tendrán una particularidad institucional: serán los primeros en aplicar plenamente las modificaciones de la reforma política aprobada en noviembre de 2024. Entre las principales incorporaciones aparece la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplazará el sistema tradicional de votación. También comenzará a regir la normativa de Ficha Limpia, que establece restricciones para las candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos.

En el plano político, Torres ya confirmó que competirá por un segundo mandato y trabaja en la consolidación de Despierta Chubut, una coalición provincial que pretende reunir a distintos sectores partidarios. El espacio busca sostener una construcción transversal con dirigentes del PRO, radicales, peronistas disidentes y referentes provenientes de otros espacios políticos.

Una de las principales incógnitas pasa por la estrategia que adoptará La Libertad Avanza. El diputado nacional César Treffinger había expresado su intención de competir por la gobernación, aunque su eventual candidatura habría perdido respaldo entre los principales armadores nacionales del oficialismo libertario. Su postulación dependería, entre otros factores, de los resultados de los sondeos electorales y de las posibilidades reales de disputar el poder provincial.

Mientras tanto, el peronismo enfrenta una discusión interna que todavía no consiguió resolver. Juan Pablo Luque, diputado nacional y ex intendente de Comodoro Rivadavia, aparece como uno de los principales referentes opositores. Fue el candidato derrotado por Torres en 2023, cuando el triunfo del actual gobernador puso fin a dos décadas de administraciones peronistas en Chubut.

Sin embargo, Luque tiene un competidor dentro de su propio espacio. Dante Bowen, intendente de Dolavon, ratificó su intención de disputar la gobernación y dejó en claro que no contempla integrar una fórmula como candidato a otro cargo. “Soy candidato a gobernador o me voy a mi casa”, afirmó, una definición que profundizó las diferencias dentro del peronismo.

Entre las alternativas que circularon para ordenar la interna figura la posibilidad de que Luque vuelva a competir por la intendencia de Comodoro Rivadavia, que condujo entre 2019 y 2023, y permita que Bowen encabece la propuesta provincial. Sin embargo, esa opción todavía no se transformó en un acuerdo político.

La reorganización opositora también incluye conversaciones con el diputado nacional José Glinski y la construcción de Chubut Futuro, espacio vinculado al Movimiento Derecho al Futuro que impulsa el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Con el calendario electoral ya establecido, Chubut ingresa en una etapa de definiciones. Torres buscará ampliar su coalición y consolidar su proyecto de continuidad, mientras el peronismo deberá resolver su disputa por el liderazgo y La Libertad Avanza tendrá que decidir si presenta una fórmula propia o explora algún entendimiento con el oficialismo provincial. La competencia por la gobernación comenzó a ordenarse, aunque las principales candidaturas todavía permanecen abiertas.