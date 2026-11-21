El proyecto de prevención de la ludopatía lleva 731 días sin avanzar en el Congreso.

Victoria Tolosa Paz responsabilizó a Patricia Bullrich por las demoras legislativas.

La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

El Senado acordó debatirla el jueves 26 de noviembre, con o sin dictamen.

La propuesta restringe la publicidad de apuestas y prohíbe el acceso de menores a las plataformas.

El proyecto perderá estado parlamentario el 30 de noviembre si no logra avanzar.

La demora en el tratamiento de la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas en Línea volvió a generar un enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición en el Senado. La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quedó en el centro de las críticas luego de que legisladores de Unión por la Patria la acusaran de incumplir su compromiso de impulsar el debate de una iniciativa que lleva más de dos años sin avanzar y que perderá estado parlamentario el próximo 30 de noviembre.

El conflicto tuvo como una de sus principales protagonistas a la diputada Victoria Tolosa Paz, quien cuestionó duramente la conducta de la ex ministra de Seguridad y la responsabilizó por las demoras en el tratamiento del proyecto. La legisladora sostuvo que Bullrich había anunciado públicamente su intención de avanzar con la discusión, pero que posteriormente no impulsó las medidas necesarias para concretarla.

«Patricia vendiste humo y ahora tenés que ceder», expresó Tolosa Paz, al recordar que la iniciativa llevaba 731 días sin movimiento parlamentario. También planteó interrogantes sobre los motivos que impidieron su tratamiento y deslizó sospechas sobre una eventual influencia de las empresas de apuestas en la posición del oficialismo.

La diputada insistió en que la regulación de las apuestas digitales no constituye una disputa partidaria, sino un problema de salud pública que requiere respuestas institucionales. En ese sentido, puso el foco en la exposición de niños y adolescentes a la publicidad de las plataformas de juego y reclamó establecer límites para impedir que ese tipo de contenidos continúe alcanzando a los menores.

La controversia había comenzado el 6 de noviembre, cuando Bullrich anunció que el oficialismo promovería el tratamiento de la iniciativa durante las siguientes semanas. En aquella oportunidad, la senadora reconoció la gravedad de la ludopatía infantil y sostuvo que era necesario avanzar con una legislación capaz de proteger a los chicos y acompañar a las familias afectadas.

Sin embargo, Tolosa Paz respondió ese mismo día con un reclamo para que se convocara a las comisiones correspondientes y se acelerara el trámite legislativo. La diputada recordó que el proyecto ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y advirtió que el vencimiento de su estado parlamentario imponía una fecha límite para alcanzar una definición.

La discusión también llegó al recinto del Senado, donde el legislador de Unión por la Patria Eduardo «Wado» de Pedro cuestionó que el oficialismo no hubiera permitido avanzar con el tratamiento durante la sesión. El senador sostuvo que la protección de los niños, adolescentes y familias frente a las consecuencias de las apuestas en línea debía constituir una prioridad.

Finalmente, la Cámara alta aprobó una moción de preferencia para debatir la propuesta el jueves 26 de noviembre, con o sin dictamen de comisión. La iniciativa fue impulsada por el jefe del bloque justicialista, José Mayans, quien inicialmente había reclamado su tratamiento sobre tablas.

Bullrich aceptó habilitar la discusión para la próxima semana, aunque anticipó que La Libertad Avanza mantiene objeciones sobre distintos aspectos del texto aprobado por Diputados. De esta manera, el debate quedó encaminado, aunque con diferencias políticas que todavía deberán resolverse antes del vencimiento parlamentario.

La media sanción establece restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas digitales. Las limitaciones comprenden plataformas de internet, redes sociales, medios de comunicación, indumentaria deportiva, cartelería y espectáculos masivos.

Además, la iniciativa prohíbe que los menores de edad accedan a las plataformas de apuestas y contempla penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización.

La discusión legislativa ingresó así en una etapa decisiva. El Senado deberá resolver si consigue avanzar con una regulación que permanece paralizada desde hace más de dos años o si las diferencias entre oficialismo y oposición terminan impidiendo que la iniciativa se convierta en ley antes del 30 de noviembre.