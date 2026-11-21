Victoria Villarruel expresó su respaldo a la Ley de Prevención de la Ludopatía.

La vicepresidenta calificó a las apuestas compulsivas como un flagelo social.

La titular del Senado consideró que el proyecto debería haberse votado durante la sesión.

La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

El proyecto establece restricciones a la publicidad de apuestas y al acceso de menores.

El Senado deberá avanzar antes del 30 de noviembre para evitar que la iniciativa pierda estado parlamentario.

La discusión por la regulación de las apuestas en línea sumó un nuevo capítulo de tensión dentro del oficialismo, luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel expresara públicamente su apoyo a la Ley de Prevención de la Ludopatía y cuestionara, indirectamente, la demora en avanzar con su tratamiento parlamentario. Sus declaraciones se conocieron después de la sesión de este jueves en el Senado, en un contexto de fuertes diferencias entre La Libertad Avanza y los bloques opositores por el futuro de una iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Consultada sobre su posición frente al proyecto, la titular de la Cámara alta manifestó que considera necesario respaldar todas aquellas medidas destinadas a proteger a la sociedad y definió a la ludopatía como un problema de gravedad creciente. «Yo estoy siempre a favor de todo aquello que proteja a la población y hoy la ludopatía es un flagelo», respondió ante una pregunta del periodista Fabián Waldman.

La intervención no terminó allí. Cuando el cronista quiso saber si la iniciativa debería haberse votado durante la jornada parlamentaria, Villarruel contestó afirmativamente y dejó en evidencia una posición favorable a acelerar una discusión que continúa generando diferencias políticas en el Congreso.

Aunque sus palabras fueron breves, la respuesta adquirió relevancia por el escenario en el que se produjo. La vicepresidenta volvió a exhibir una postura propia frente a un tema en el que el oficialismo mantiene reparos sobre el contenido del proyecto aprobado por Diputados y todavía debe resolver cómo avanzar con su tratamiento.

La controversia alrededor de la normativa se profundizó durante las últimas semanas, luego de que legisladores de Unión por la Patria reclamaran que se habilitara el debate antes del vencimiento del estado parlamentario de la iniciativa. La oposición cuestionó las demoras y sostuvo que la problemática requiere una respuesta urgente del Poder Legislativo, especialmente por sus consecuencias sobre niños y adolescentes.

El proyecto busca establecer restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas en línea, además de impedir que los menores de edad puedan acceder a las plataformas de juego. La propuesta también apunta a regular los distintos canales de difusión utilizados por las empresas del sector, entre ellos las redes sociales, los medios de comunicación, la indumentaria deportiva y los espectáculos masivos.

La posición expresada por Villarruel se produce en momentos en que Patricia Bullrich, senadora nacional de La Libertad Avanza y presidenta del bloque oficialista, quedó involucrada en las negociaciones para habilitar el tratamiento de la iniciativa. La legisladora recibió cuestionamientos de dirigentes opositores por las demoras y, finalmente, aceptó que el Senado discuta el proyecto durante la próxima semana, con o sin dictamen de comisión.

El respaldo de la vicepresidenta introduce otro elemento en un escenario político atravesado por diferencias sobre la estrategia parlamentaria del oficialismo. Si bien Villarruel no formuló una crítica directa a las autoridades de su espacio ni identificó responsabilidades por la falta de avances, su afirmación de que la ley debería haberse votado durante la sesión representa una señal de distancia respecto de la posición que impidió concretar ese tratamiento.

La discusión tiene además un plazo determinante: la iniciativa perderá estado parlamentario el próximo 30 de noviembre si no consigue avanzar. Esa circunstancia obliga a los bloques a acelerar las negociaciones y definir si existen condiciones para alcanzar un acuerdo sobre el texto.

De esta manera, las declaraciones de Villarruel no solo ratificaron su respaldo a una regulación destinada a combatir la ludopatía, sino que también volvieron a poner de manifiesto las diferencias que atraviesan al oficialismo en el funcionamiento del Senado. Mientras la oposición reclama una respuesta legislativa inmediata, el Gobierno deberá resolver sus objeciones al proyecto antes de que venza el plazo para su tratamiento.