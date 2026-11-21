Los impuestos representan el 27,1% del costo financiero de los préstamos personales.

En las tarjetas de crédito, la carga tributaria alcanza el 28,2% del costo total.

El Banco Central atribuye a los tributos provinciales y municipales parte del encarecimiento del financiamiento.

Los préstamos destinados al consumo acumularon seis meses consecutivos de caída.

La morosidad de los créditos familiares llegó al 12,20% en septiembre.

Vladimir Werning planteó que una reducción impositiva podría abaratar el crédito sin modificar la política monetaria.

El elevado costo del financiamiento para las familias abrió un nuevo frente de discusión entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales. El Banco Central puso el foco sobre la presión tributaria que aplican gobernadores y municipios y sostuvo que una parte significativa de los intereses que pagan los consumidores por acceder a préstamos personales y tarjetas de crédito corresponde a impuestos. El planteo se produce en un contexto de retroceso del crédito al consumo, dificultades para recuperar las ventas y una morosidad que continúa en niveles elevados.

El encargado de presentar los argumentos de la autoridad monetaria fue su vicepresidente, Vladimir Werning, quien elaboró un informe destinado a identificar la incidencia de los tributos sobre el costo financiero que afrontan los hogares. La exposición también tiene una dimensión política, ya que traslada parte de la responsabilidad por el encarecimiento del crédito a las provincias y los municipios, en momentos en que el Gobierno busca recuperar el consumo y mejorar las condiciones de la actividad económica.

Según los cálculos del BCRA, los impuestos representan el 27,1% del costo financiero total de los préstamos personales y el 28,2% en las operaciones con tarjetas de crédito.

En el caso de los créditos personales, la tasa nominal anual se ubica en el 63%, mientras que la tasa efectiva anual alcanza el 84%. Sin embargo, cuando se incorporan todos los componentes del financiamiento, el costo financiero total efectivo trepa al 117%. De ese porcentaje, 32 puntos corresponden a la carga impositiva.

El desglose presentado por Werning atribuye 16,5 puntos a los tributos provinciales, 8,2 puntos al IVA nacional y otros 2,4 puntos a las tasas municipales. De esta manera, la autoridad monetaria sostiene que las obligaciones fiscales de las distintas jurisdicciones tienen una incidencia considerable en el precio final que pagan quienes solicitan financiamiento.

La situación resulta todavía más exigente para los usuarios de tarjetas de crédito. Con una tasa nominal anual del 80%, el costo financiero total efectivo llega al 163%. Los impuestos explican 46 puntos de ese resultado, con una participación de 17,4 puntos de los tributos provinciales, 8,3 del IVA y 2,5 de las tasas municipales.

Werning también señaló que los bancos soportan una carga de Ingresos Brutos y tasas municipales aproximadamente cuatro veces superior al promedio correspondiente a otras actividades económicas. Desde esa perspectiva, una reducción de esos gravámenes permitiría abaratar el financiamiento sin necesidad de introducir cambios en la política monetaria.

El planteo aparece mientras el crédito destinado al consumo atraviesa una etapa contractiva. Un relevamiento de Equilibra, elaborado sobre estadísticas oficiales, registró una caída real del 1,1% durante octubre, una vez descontados los efectos de la inflación y la estacionalidad. Se trató del sexto mes consecutivo de retroceso.

Las tarjetas de crédito concentraron la mayor contracción, con una disminución real del 2,1% en los saldos financiados. Los préstamos personales también mostraron una evolución negativa, aunque más moderada, con una baja del 0,1%.

El comportamiento contrasta con otros segmentos del sistema financiero. Durante octubre, los créditos hipotecarios crecieron un 2,3% real, lo que muestra que la retracción no afecta de la misma manera a todas las líneas de financiamiento. Sin embargo, la debilidad del crédito destinado al consumo cotidiano representa un obstáculo para la recuperación de las ventas y la demanda interna.

A ese escenario se suma la morosidad. Los préstamos familiares con atrasos superiores a los 90 días representaron el 12,20% en septiembre, frente al 12,81% registrado en agosto. Aunque el indicador mostró una mejora mensual, continúa reflejando dificultades para que una parte importante de los hogares pueda cumplir regularmente con sus compromisos financieros.

El diagnóstico del Banco Central atribuye una parte del encarecimiento del financiamiento a factores tributarios, pero la evolución de los préstamos también expone las limitaciones de los ingresos familiares y la capacidad de pago de los consumidores.

La discusión, por lo tanto, excede la estructura impositiva del sistema financiero. Mientras Werning plantea que una reducción de los tributos provinciales y municipales podría facilitar el acceso al crédito, la recuperación del consumo también depende de una mejora de los ingresos y de la posibilidad de que las familias vuelvan a asumir compromisos financieros sin profundizar su endeudamiento. En ese equilibrio se juega una parte importante de las perspectivas de reactivación económica.