La demanda interna insuficiente sigue siendo el principal límite para la producción industrial.

El 52,7% de los empresarios identifica la falta de consumo como su mayor preocupación.

Solo el 12,8% espera un aumento de la producción entre noviembre y enero.

El 16,4% de los industriales proyecta reducir sus plantillas de trabajadores.

La producción industrial permanece un 16,7% por debajo del máximo de noviembre de 2017.

Las ramas que compiten con importaciones acumularon una caída del 19% entre 2022 y 2026.

Las perspectivas de recuperación de la industria manufacturera volvieron a deteriorarse y reflejan las dificultades que atraviesa el sector para encontrar un piso a la caída de la actividad. Las expectativas de los empresarios sobre la producción y la demanda interna alcanzaron algunos de sus niveles más bajos de los últimos meses, mientras aumentó la preocupación por la competencia de los productos importados y se extendieron los pronósticos negativos sobre el empleo.

El panorama surge de la Encuesta de Tendencias de Negocios correspondiente a octubre, elaborada por el INDEC, que recogió las opiniones de empresas manufactureras sobre la situación actual y sus proyecciones para el período comprendido entre noviembre y enero. Los resultados muestran que la debilidad del mercado interno continúa siendo el principal obstáculo para sostener los niveles de producción, aunque la apertura comercial comenzó a ocupar un lugar más relevante entre las preocupaciones empresariales.

El 52,7% de los industriales consultados identificó la insuficiencia de la demanda interna como el principal factor que limita su actividad. Aunque el porcentaje registró una leve reducción respecto de la medición anterior, la falta de consumo sigue encabezando ampliamente las dificultades del sector.

En segundo lugar apareció la competencia de productos importados, señalada por el 11,2% de los encuestados, mientras que la incertidumbre económica quedó en tercer lugar, con el 6,9%. La mayor incidencia de las importaciones refleja la inquietud de los fabricantes locales frente a un escenario en el que deben competir con bienes provenientes del exterior en un contexto de demanda doméstica debilitada.

Las proyecciones para los próximos meses tampoco muestran señales de recuperación. Apenas el 12,8% de los empresarios espera que aumente la producción entre noviembre y enero, el registro más bajo desde diciembre del año pasado. Una situación similar se observa en las expectativas sobre la demanda: solamente el 12,5% anticipa una mejora, el porcentaje más reducido desde que comenzó a elaborarse esta serie estadística.

La situación laboral también genera preocupación. El 16,4% de los industriales prevé reducir su dotación de personal, frente al 13,9% registrado en la encuesta anterior. El incremento de las expectativas negativas sobre el empleo constituye otra señal de las dificultades que enfrenta el sector para sostener su estructura productiva ante la falta de perspectivas de una recuperación inmediata.

En contraste, quienes esperan una mejora en la situación particular de sus empresas aumentaron levemente, del 11,2% al 11,7%. Sin embargo, esa variación no alcanzó para evitar que el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) elaborado por el organismo oficial registrara una nueva contracción y se ubicara como el tercer peor resultado del año, solamente por encima de las mediciones de enero y agosto.

El deterioro de las expectativas encuentra respaldo en la evolución reciente de la actividad. Aunque septiembre mostró un moderado repunte, la producción industrial acumuló durante el tercer trimestre una caída del 3,2% respecto de los tres meses anteriores. Además, un análisis de largo plazo ubicó el nivel de actividad un 16,7% por debajo del máximo alcanzado en noviembre de 2017, después de una trayectoria descendente que se mantiene desde comienzos de 2025.

La evolución tampoco fue uniforme entre las distintas ramas manufactureras. Un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires distinguió tres grandes grupos: las actividades que compiten directamente con las importaciones, las orientadas al mercado interno con baja presencia de productos extranjeros y las que destinan una proporción significativa de su producción a la exportación.

Entre 2022 y 2026, los primeros dos segmentos registraron retrocesos del 19% y del 12,2%, respectivamente. En cambio, las industrias con mayor orientación exportadora consiguieron una mejora del 2,5%, aunque insuficiente para compensar las pérdidas del resto del entramado productivo.

El diagnóstico advierte sobre un círculo de retroceso en el que la pérdida de participación frente a las importaciones puede reducir la producción, los ingresos y el empleo, profundizando todavía más la debilidad del consumo. La recuperación industrial dependerá, entre otros factores, de una mejora de la competitividad, los salarios reales, el acceso al crédito y la inversión.

Por ahora, las expectativas empresariales reflejan un escenario de incertidumbre, con pocas señales de recuperación y crecientes interrogantes sobre la capacidad de la industria para sostener los niveles de actividad y empleo en los próximos meses.