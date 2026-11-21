El petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación argentino durante octubre.

Las ventas energéticas crecieron 93,9% interanual y alcanzaron los 1.734 millones de dólares.

El sector aportó 1.600 millones de dólares al superávit comercial mensual.

Las exportaciones petroleras superaron a las de harina y pellets de soja en el acumulado anual.

El superávit comercial de octubre llegó a 3.394 millones de dólares, frente a los 813 millones de un año antes.

La caída de las importaciones también reflejó debilidad de la demanda interna y retrocesos en las compras de bienes de capital.

El crecimiento de las ventas externas de petróleo modificó el mapa de las exportaciones argentinas y consolidó al sector energético como uno de los principales generadores de divisas. Durante octubre, los despachos de combustibles y energía alcanzaron los 1.734 millones de dólares, con un incremento interanual del 93,9%, en un desempeño que combinó mejores precios internacionales con un aumento de los volúmenes comercializados. El resultado permitió que la actividad energética aportara 1.600 millones de dólares al superávit comercial del mes, equivalente al 47% del saldo positivo total.

Uno de los datos más relevantes fue el liderazgo del petróleo crudo, que por primera vez en este período se ubicó al frente del ranking de los principales productos exportados por el país. Las ventas alcanzaron los 1.169 millones de dólares, más del doble que en octubre de 2025, y superaron los ingresos generados por productos tradicionales del complejo agroindustrial, como la harina y los pellets de soja y el maíz.

El desempeño del hidrocarburo se produjo en un contexto internacional caracterizado por el encarecimiento de los combustibles, influido por las consecuencias de la guerra en Irán. Los precios de los productos energéticos exportados aumentaron 56,2% interanual, mientras que las cantidades comercializadas avanzaron 24,8%. La combinación de ambos factores explicó buena parte de la expansión de los ingresos del sector.

Detrás del petróleo se ubicaron la harina y los pellets de soja, con exportaciones por 910 millones de dólares, y el maíz, que registró ventas por 887 millones y un crecimiento interanual del 139,3%. El crudo y el cereal explicaron conjuntamente más de la mitad de los 2.099 millones de dólares adicionales que ingresaron al país por exportaciones respecto del mismo mes del año anterior.

El cambio de posiciones también se observa en el balance acumulado de los primeros diez meses de 2026. Entre enero y octubre, las exportaciones de petróleo crudo sumaron 8.923 millones de dólares, por encima de los 7.891 millones generados por la harina y los pellets de soja. La comparación muestra una modificación significativa respecto de 2025, cuando los derivados de la oleaginosa mantenían una ventaja cercana a los 1.800 millones de dólares sobre el petróleo.

Sin embargo, el complejo sojero conserva un peso considerable cuando se incorporan al cálculo los porotos, los aceites y los restantes derivados. En conjunto, sus exportaciones alcanzaron los 17.207 millones de dólares durante los primeros diez meses del año, lo que refleja que la actividad agroindustrial continúa siendo una fuente central de ingresos externos.

El crecimiento energético también tuvo un efecto determinante sobre el resultado general del intercambio comercial. En octubre, las importaciones de combustibles y lubricantes se redujeron a 134 millones de dólares, con una caída interanual del 33,2%. La diferencia entre las exportaciones y las compras externas permitió alcanzar un superávit sectorial de 1.600 millones de dólares.

Este resultado contribuyó a que la balanza comercial argentina registrara un saldo positivo de 3.394 millones de dólares, frente a los 813 millones obtenidos en octubre del año pasado. Las exportaciones totales alcanzaron los 10.061 millones de dólares, un récord mensual que representó un incremento interanual del 26,4%, mientras que las importaciones descendieron 6,7%, hasta los 6.668 millones.

El petróleo argentino tuvo como principales destinos durante octubre a Chile, Estados Unidos, Tailandia, China y Malasia, una distribución que evidencia la diversidad de mercados compradores y la creciente inserción internacional de los hidrocarburos nacionales.

No obstante, la reducción de las importaciones generales presenta una dimensión diferente de la mejora energética. Las cantidades adquiridas en el exterior disminuyeron 17,3% interanual, con retrocesos particularmente importantes en los bienes vinculados con la inversión productiva. Las compras de bienes de capital cayeron 11,2% en volumen, mientras que las piezas y accesorios destinados a esos bienes registraron una contracción del 27,7%.

La debilidad de la demanda interna aparece como uno de los factores que ayudan a explicar esa dinámica. El 52,7% de las empresas industriales identificó la falta de demanda como el principal obstáculo para incrementar su producción, mientras que el 11,3% señaló la competencia de productos importados.

De esta manera, el resultado comercial de octubre expuso dos realidades simultáneas: por un lado, el crecimiento de un sector energético que amplía su capacidad para generar dólares y reducir la dependencia de las importaciones; por otro, una actividad interna que todavía muestra dificultades para recuperar el dinamismo y sostener una mayor demanda de bienes de capital e insumos productivos.