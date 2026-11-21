La diferencia entre las cotizaciones permite calcular una ganancia bruta teórica de $30.000 por cada u$s1.000.

El rendimiento estimado sobre los pesos invertidos alcanza el 2%.

Para comprar dólares en el mercado oficial se utiliza el precio vendedor bancario.

Las personas humanas pueden adquirir divisas sin el antiguo límite mensual de u$s200.

La venta de dólares en el mercado informal implica riesgos contemplados por el Régimen Penal Cambiario.

La brecha cambiaria es acotada y puede desaparecer por movimientos de las cotizaciones y costos operativos.

La diferencia entre las cotizaciones del dólar oficial y el blue volvió a generar un margen favorable en los cálculos de arbitraje cambiario y reavivó el interés por una operatoria conocida como «rulo». Con los valores de referencia del viernes, la compra de u$s1.000 en el mercado oficial y su posterior valorización al precio comprador del mercado paralelo arroja una diferencia de aproximadamente $30.000, equivalente a un rendimiento bruto cercano al 2% sobre los pesos utilizados inicialmente.

La cuenta resulta sencilla desde el punto de vista matemático, aunque requiere considerar las cotizaciones correctas para cada operación. Quien adquiere dólares en un banco debe pagar el precio vendedor de la entidad, mientras que para calcular cuánto recibiría al desprenderse de esos billetes debe utilizarse el precio comprador del mercado de destino.

Con los valores tomados como referencia, comprar u$s1.000 en el Banco Nación a $1.590 por unidad demanda un desembolso de $1.590.000. Si esos mismos dólares se valuaran al precio comprador del blue, ubicado en $1.620, su equivalente sería de $1.620.000. La diferencia entre ambos valores alcanza los $30.000, lo que representa una rentabilidad bruta del 2%.

Expresado en moneda estadounidense, ese diferencial equivale a aproximadamente u$s18,50 al tipo de cambio utilizado para la conversión. Sin embargo, se trata de una ganancia teórica, ya que no contempla eventuales comisiones, gastos de traslado, diferencias entre las cotizaciones de referencia y los precios efectivamente disponibles al momento de realizar las operaciones.

La brecha entre ambas cotizaciones tampoco garantiza que el margen pueda mantenerse. Los valores del mercado cambiario pueden modificarse durante una misma jornada y las entidades bancarias presentan diferencias en sus precios de compra y venta. Por esa razón, una variación relativamente pequeña puede reducir o directamente eliminar la diferencia calculada.

Uno de los elementos que permite entender el funcionamiento de esta operatoria es el levantamiento de las restricciones cambiarias para las personas humanas residentes, dispuesto en abril de 2025. Desde entonces, los individuos pueden comprar dólares para atesoramiento en el Mercado Libre de Cambios sin el anterior límite mensual de u$s200, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Las adquisiciones se realizan mediante bancos y entidades autorizadas, utilizando fondos disponibles en una cuenta en pesos. La posibilidad de comprar divisas con efectivo tiene una limitación diferente: el máximo permitido es de u$s100 por mes calendario. Por lo tanto, para adquirir u$s1.000 en el circuito oficial es necesario utilizar el débito de una cuenta bancaria.

El acceso tampoco implica una aprobación automática de cualquier operación. Las entidades financieras deben cumplir con los procedimientos de prevención del lavado de activos, identificar a sus clientes y pueden solicitar documentación que permita justificar el origen de los fondos y la capacidad económica para realizar la compra.

Pero existe una diferencia fundamental entre el cálculo financiero y su eventual ejecución: el mercado blue funciona fuera del circuito cambiario autorizado. La compraventa formal de moneda extranjera debe canalizarse mediante bancos y casas de cambio habilitados, mientras que la Ley de Régimen Penal Cambiario contempla sanciones para las operaciones realizadas al margen de las disposiciones vigentes.

Por ese motivo, la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo no constituye una oportunidad de arbitraje legalmente equivalente a una operación realizada dentro del sistema regulado. La venta informal de divisas puede generar consecuencias legales y no debe confundirse con una alternativa habilitada por las autoridades monetarias.

El margen también presenta limitaciones económicas. Una diferencia de $30 por dólar deja poco espacio para absorber cambios de cotización o costos adicionales. Si el precio comprador del blue retrocede o el dólar oficial aumenta antes de concretar la operación, el resultado puede modificarse sustancialmente.

Así, el eventual regreso del rulo cambiario aparece condicionado por una brecha que ofrece un rendimiento atractivo en términos nominales, pero que no constituye una inversión tradicional ni garantiza beneficios. La cuenta muestra una diferencia favorable de $30.000 por cada u$s1.000, aunque los riesgos operativos y, especialmente, las restricciones legales del circuito informal modifican por completo la evaluación de esa supuesta oportunidad.