Un nuevo episodio de violencia sacudió a la ciudad ucraniana de Odesa este miércoles, cuando una serie de bombardeos rusos impactó en pleno centro histórico y provocó la muerte de cuatro personas. Además, al menos siete habitantes resultaron heridos como consecuencia de las explosiones.

Según la información difundida, el ataque se desarrolló en tres oleadas, lo que agravó las consecuencias sobre una de las zonas históricas de la ciudad.

El episodio se produjo en un contexto de especial tensión internacional, a pocas horas de los encuentros previstos en China entre el presidente ruso, Vladímir Putin, el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping.

Los bombardeos vuelven a poner en evidencia el impacto de la guerra sobre la población civil ucraniana y mantienen la preocupación por la seguridad de las principales ciudades del país.