Tras completar las últimas prácticas libres, la Fórmula 1 disputó este sábado una de las instancias más importantes del fin de semana: la clasificación del Gran Premio de Las Vegas.

En el particular circuito callejero de Nevada, Franco Colapinto y los demás pilotos salieron a buscar el mejor tiempo posible para asegurarse un lugar favorable en la grilla de partida de la carrera del domingo. La sesión se desarrolló durante la noche y estuvo marcada por varias sorpresas.

Kimi Antonelli consiguió el mejor registro, pero una penalización modificó el resultado y le permitió a Max Verstappen quedarse con la pole position. Por su parte, Franco Colapinto finalizó décimo en pista, aunque finalmente largará desde el noveno puesto. Pierre Gasly también se vio beneficiado por los cambios y comenzará la carrera desde la octava posición.

Q1: los dos Alpine superaron el primer corte

La primera tanda de clasificación comenzó con la salida a pista de los equipos que, en principio, cuentan con mayores dificultades para conseguir buenos registros, entre ellos Haas y Cadillac.

Minutos después llegó el turno de las escuderías más competitivas y de los Alpine, que esperaron hasta que quedaran diez minutos para el cierre de la Q1 para comenzar a marcar sus tiempos.

En sus primeros intentos, Colapinto registró tiempos elevados, aunque esto estuvo relacionado con las bajas temperaturas del asfalto, que dificultaban el calentamiento de los neumáticos. En su vuelta inicial, el piloto argentino marcó un registro de 1:46.773.

Finalmente, los dos representantes de Alpine consiguieron avanzar a la Q2 sin mayores inconvenientes. En cambio, Oliver Bearman, Lance Stroll, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Camara y Sergio Pérez quedaron eliminados en la primera instancia.

Q2: Colapinto y Gasly avanzaron a la Q3 y Ferrari quedó afuera

En la segunda tanda, los pilotos que habían superado el primer corte salieron rápidamente a la pista para conseguir uno de los diez mejores tiempos y asegurarse un lugar en la instancia definitiva.

En su primer intento rápido, Colapinto registró 1:35.731, un tiempo que lo dejó apenas por detrás de su compañero Pierre Gasly. Mientras tanto, los Red Bull de Isack Hadjar y Max Verstappen protagonizaban una disputa con el Mercedes de George Russell por los primeros lugares.

Sin embargo, las mayores emociones llegaron sobre el cierre. En sus últimas vueltas rápidas, los dos Alpine consiguieron mejorar considerablemente sus registros y clasificarse entre los diez mejores. El argentino terminó en la séptima posición, mientras que Gasly sorprendió al ubicarse segundo.

La gran sorpresa de la Q2 fue la eliminación de las dos Ferrari. Charles Leclerc y Lewis Hamilton no consiguieron avanzar a la última tanda. También quedaron afuera Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto y Alexander Albon.

Q3: Verstappen se quedó con la pole y los Alpine largarán octavo y noveno

En la última tanda clasificatoria, los diez pilotos que seguían en competencia salieron a pista para disputar los primeros puestos de la grilla.

La Q3 tuvo una intensa pelea entre Red Bull y Mercedes, con McLaren también involucrado en la lucha por las posiciones de privilegio. Por el lado de Alpine, tanto Colapinto como Gasly aguardaron hasta los últimos minutos para realizar su intento definitivo, con el objetivo de preparar los neumáticos y aprovechar al máximo la última vuelta rápida.

En ese último intento, Kimi Antonelli consiguió el mejor tiempo de toda la clasificación y parecía haberse asegurado la pole position. Sin embargo, una penalización previa modificó su ubicación en la grilla y permitió que Max Verstappen, que había terminado segundo en pista, heredara el primer lugar de partida.

Los Alpine también se beneficiaron de las modificaciones. Colapinto había terminado décimo, pero finalmente largará noveno, mientras que Pierre Gasly pasó del noveno al octavo puesto. Ambos avanzaron una posición debido a la sanción de diez lugares que recibió Oscar Piastri.

Cómo le fue a Colapinto en las últimas prácticas libres del GP de Las Vegas

Antes de la clasificación, Franco Colapinto había tenido una destacada actuación en la última sesión de entrenamientos libres: terminó quinto y consiguió uno de sus mejores resultados del fin de semana. El más rápido fue George Russell, quien dominó la tanda con su Mercedes.

El piloto argentino comenzó la práctica con neumáticos medios y registró un primer tiempo de 1:45.400. Durante buena parte de la sesión se mantuvo en la decimocuarta posición, pero logró mejorar considerablemente en los últimos 20 minutos.

Para ese tramo final, Colapinto colocó neumáticos blandos y encontró un ritmo mucho más competitivo, lo que le permitió escalar posiciones hasta finalizar quinto.