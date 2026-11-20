La FIFA ya tiene definidos a los candidatos que competirán por la presidencia del organismo en las próximas elecciones. Una vez finalizado el plazo para presentar las postulaciones en Zúrich, la Secretaría General confirmó que tres dirigentes quedaron habilitados para participar de los comicios del 18 de marzo de 2027, que se realizarán en Rabat, Marruecos, durante el 77.º Congreso de la entidad.

La disputa tendrá como protagonista al actual titular del organismo, Gianni Infantino, quien buscará continuar al frente del fútbol mundial. Sus competidores serán el francés Philippe Diallo y el japonés Kozo Tashima, dos dirigentes con experiencia en sus respectivas confederaciones.

Por otra parte, el exfutbolista suizo Ramón Vega quedó fuera de la contienda electoral, ya que el comité correspondiente consideró que su candidatura no cumplía con las condiciones reglamentarias exigidas.

Gianni Infantino busca continuar al frente de la FIFA

Infantino asumió la presidencia de la FIFA en febrero de 2016, después de la salida de Joseph Blatter en medio de uno de los mayores escándalos institucionales de la historia del organismo. Desde entonces, construyó una gestión marcada por cambios estructurales, modificaciones en las competencias internacionales y un crecimiento de los recursos destinados a las federaciones nacionales.

Entre sus principales iniciativas se encuentra la ampliación de los Mundiales. El certamen masculino pasó a contar con 48 selecciones a partir de 2026, mientras que el torneo femenino aumentó su participación a 32 equipos en 2023.

Durante su mandato también se implementó el VAR y se incrementaron considerablemente los fondos destinados al desarrollo del fútbol en las 211 federaciones afiliadas. Los recursos del programa correspondiente pasaron de uno a 25 millones de dólares, mientras que los premios para el fútbol femenino también registraron un importante crecimiento.

Sin embargo, su administración no está exenta de cuestionamientos. El programa FIFA Forward Enterprise (FFE) y algunas decisiones de su conducción generaron críticas que podrían tener peso en el debate previo a las elecciones.

Philippe Diallo, el candidato que representa al fútbol europeo

El francés Philippe Diallo aparece como uno de los principales aspirantes a disputarle la presidencia a Infantino, con el respaldo de sectores de la UEFA.

Con estudios en Derecho y Ciencias Políticas, desarrolló gran parte de su carrera en la dirigencia deportiva francesa. Durante casi 30 años estuvo vinculado a la Unión de Clubes Profesionales de Francia y también integró la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA.

En 2023 asumió la conducción de la Federación Francesa de Fútbol y consiguió renovar su mandato en 2024. Ese mismo año se incorporó al Comité Ejecutivo de la UEFA.

Su candidatura tomó mayor impulso después de que Arsène Wenger descartara competir por el cargo y las asociaciones europeas concentraran su apoyo en el dirigente francés.

Diallo plantea la necesidad de recuperar la confianza dentro de la institución y cuestiona algunos aspectos de la actual conducción. Su propuesta electoral apunta a fortalecer la transparencia, mejorar el diálogo entre las federaciones y recuperar la credibilidad de la FIFA.

Kozo Tashima, el representante japonés que busca hacer historia

El tercer candidato es Kozo Tashima, quien representa al fútbol asiático y protagoniza un hecho histórico al convertirse en el primer dirigente japonés en presentar su candidatura para presidir la FIFA.

El exdelantero de la selección de Japón formalizó su postulación el 18 de noviembre y reunió los cinco avales nacionales exigidos por el reglamento electoral.

Su recorrido en el deporte incluye la presidencia de la Federación Japonesa de Fútbol entre 2016 y 2024, la vicepresidencia del Comité Olímpico de Japón y su participación en el Consejo de la FIFA desde 2015.

En su plataforma de campaña, Tashima pone el foco en la transparencia institucional y la integridad administrativa. Además, cuestionó la falta de diálogo de la actual conducción, algunas decisiones disciplinarias y el trato que recibió la delegación de Irán durante la última Copa del Mundo.

De esta manera, Infantino, Diallo y Tashima serán los tres protagonistas de una elección que definirá quién conducirá la FIFA a partir de 2027, en una disputa que también pondrá en juego el peso político de las distintas confederaciones del fútbol mundial.