Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política argentina comienza a transitar, aunque todavía falte tiempo para la próxima contienda presidencial, una etapa en la que las expectativas electorales empiezan a condicionar las decisiones del Gobierno y los movimientos de la oposición. Javier Milei llegó al poder con la promesa de encabezar una transformación profunda de la economía y del Estado, respaldado por una sociedad que depositó en él buena parte de su esperanza de terminar con décadas de frustraciones. Sin embargo, el paso del tiempo introduce interrogantes sobre la capacidad del Presidente para conservar aquella autoridad política y, fundamentalmente, para convertir el respaldo que consiguió en 2023 en una nueva victoria electoral en 2027.

La reciente visita del papa León XIV dejó planteada una discusión que excede ampliamente el ámbito religioso. Sus mensajes sobre la solidaridad, la desigualdad, la responsabilidad colectiva y la atención de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad volvieron a colocar en el centro de la conversación pública cuestiones que suelen quedar relegadas cuando la política se concentra exclusivamente en las variables macroeconómicas. La repercusión del pontífice también puso en evidencia una demanda social que ningún gobierno puede ignorar indefinidamente: la necesidad de que el crecimiento, la estabilidad y las reformas tengan alguna traducción concreta en la vida cotidiana de las personas.

En ese escenario, el oficialismo enfrenta una dificultad que comienza a adquirir dimensión política. La conducción de Milei, que durante la primera etapa de su administración se apoyó en la contundencia de sus decisiones y en la capacidad para imponer los términos de la discusión pública, parece mostrar señales de desgaste. El problema no consiste solamente en una eventual caída de popularidad, sino en la posibilidad de que el Presidente esté perdiendo una de las principales fortalezas que explicaron su llegada al poder: la percepción de que tenía un rumbo definido y una voluntad inquebrantable para llevar adelante sus objetivos.

La discusión sobre la suspensión de las elecciones primarias constituye un ejemplo de esa contradicción. Un gobierno que se presenta como seguro de sus posibilidades electorales no debería necesitar modificar las reglas de competencia para reducir las incertidumbres de una futura disputa. Cuando las decisiones institucionales comienzan a evaluarse principalmente por sus consecuencias tácticas, aparece una señal de preocupación que difícilmente pueda disimularse detrás del discurso de fortaleza. El riesgo para Milei es que la administración termine reemplazando el impulso reformista que la caracterizó por una sucesión de maniobras destinadas a preservar posiciones.

Ese desplazamiento tiene consecuencias sobre la identidad del proyecto libertario. La sociedad que acompañó al Presidente no lo hizo únicamente para que administrara una coyuntura económica complicada, sino porque esperaba una ruptura con prácticas políticas que consideraba agotadas. Si el Gobierno empieza a concentrar sus esfuerzos en administrar las urgencias electorales, puede terminar pareciéndose demasiado a aquello que prometió dejar atrás. La pérdida de iniciativa es especialmente peligrosa para una fuerza política cuya principal bandera fue presentarse como una alternativa radical frente al sistema tradicional.

Los indicadores de opinión pública agregan otro elemento de preocupación. La imagen personal del Presidente parece sufrir un deterioro más pronunciado que la evaluación general de su gestión. Esa diferencia resulta significativa porque Milei construyó buena parte de su capital político alrededor de su propia figura. Su personalidad, su discurso confrontativo y su capacidad para establecer una relación directa con sus seguidores fueron herramientas fundamentales para sostener su liderazgo. Pero esa misma centralidad puede convertirse en una vulnerabilidad cuando las expectativas empiezan a frustrarse.

A ello se suman las controversias vinculadas con presuntos hechos de corrupción que alcanzaron al oficialismo. Los episodios relacionados con la Agencia Nacional de Discapacidad, el caso Libra y las circunstancias que involucraron a Manuel Adorni golpearon una de las principales promesas sobre las que Milei edificó su legitimidad: la de representar una alternativa moral frente a una dirigencia desacreditada. El Presidente había conseguido transformar el rechazo a la corrupción en una parte esencial de su identidad política. Por eso, cualquier sospecha que afecte a su propio espacio adquiere una gravedad que excede la discusión judicial o administrativa. La contradicción entre el discurso y las conductas atribuidas a funcionarios puede resultar mucho más dañina que cualquier dificultad económica coyuntural.

La economía, entretanto, constituye el otro frente decisivo. La desaceleración de la inflación fue uno de los principales argumentos de defensa del Gobierno, pero la estabilidad de los precios no alcanza por sí sola para garantizar una recuperación de la confianza social. Cuando los ingresos no acompañan las necesidades familiares, cuando el consumo pierde dinamismo y cuando los trabajadores sienten que su esfuerzo no alcanza para sostener el nivel de vida, la discusión económica deja de estar limitada a los indicadores y se transforma en una experiencia cotidiana. La responsabilidad por esa situación también comienza a desplazarse: el Gobierno ya no puede atribuir indefinidamente todas las dificultades a la herencia recibida.

El principal problema de la oposición continúa siendo su incapacidad para superar las disputas internas y ofrecer una propuesta reconocible. Las figuras que concentran el poder dentro del peronismo también condicionan la aparición de nuevos liderazgos, mientras las diferencias entre sus principales sectores impiden establecer un horizonte común. La sociedad puede expresar disconformidad con Milei, pero eso no significa que esté dispuesta a regresar automáticamente a una experiencia política anterior. Para competir necesita algo más que críticas: requiere una propuesta económica, institucional y social que pueda generar confianza incluso entre quienes no se identifican históricamente con ese espacio.

La elección de 2027, por lo tanto, no estará determinada exclusivamente por el desgaste presidencial. Milei conserva una capacidad de instalación pública considerable y todavía puede intentar recuperar iniciativa si consigue mejorar las condiciones materiales de la población y despejar las sospechas que afectan a su administración. También deberá resolver cómo ordenar su propia sucesión política en caso de que aparezcan alternativas dentro de su espacio. En ese contexto, Patricia Bullrich podría representar una opción de continuidad si el Presidente decidiera no buscar otro mandato, aunque una competencia simultánea entre ambos dividiría un electorado que hoy resulta fundamental para las aspiraciones de La Libertad Avanza.

El Presidente enfrenta, en definitiva, una dificultad inherente al ejercicio del poder: ya no alcanza con canalizar el enojo contra los anteriores. En 2023 pudo presentarse como la respuesta frente a quienes habían gobernado y fracasado. Ahora es él quien debe responder por los resultados, las decisiones y las expectativas que generó. Gobernar significa asumir esa responsabilidad, incluso cuando las circunstancias son adversas. La indignación que llevó a Milei a la Casa Rosada puede convertirse en una fuerza difícil de controlar si una parte de la sociedad empieza a sentir que las promesas de cambio no alcanzaron para modificar su realidad. La reelección de 2027 dependerá, mucho más que de las estrategias electorales, de la capacidad del Presidente para evitar que esa frustración termine transformándose en una nueva demanda de cambio.