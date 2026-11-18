El esperado lanzamiento de Grand Theft Auto 6 traerá de regreso a los fanáticos a Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami y su particular combinación de playas, vida nocturna, autos deportivos y ambiente criminal. Sin embargo, la celebración del videojuego de Rockstar Games trascenderá las consolas y llegará también al mundo del deporte.

El Miami Heat será el protagonista de un homenaje especial a GTA 6, con una noche temática que combinará el básquetbol de la NBA con la estética característica de la franquicia. La propuesta incluirá cambios en la cancha, actividades para los espectadores, productos exclusivos y una camiseta diseñada especialmente para la ocasión.

Cómo será la noche de Vice City del Miami Heat por el lanzamiento de GTA 6

La celebración tendrá lugar este 18 de noviembre en el Kaseya Center, estadio del Miami Heat, durante el partido frente a los Milwaukee Bucks. La iniciativa, impulsada por Take-Two Interactive y Rockstar Games, convertirá al encuentro en un evento especial para los seguidores del videojuego.

El estadio contará con distintas experiencias inspiradas en GTA 6. Entre ellas, habrá exhibiciones de autos modificados con diseños similares a los que aparecerán en el juego, espacios temáticos para sacarse fotografías y sectores ambientados con los principales elementos visuales de Vice City.

La propuesta también llegará a la gastronomía: los asistentes podrán comprar combos especiales de Burger Shot y Cluckin’ Bell, dos marcas ficticias que forman parte del universo de Grand Theft Auto.

Además, el espectáculo incluirá un show de medio tiempo, una presentación de drones y la venta de indumentaria y camisetas de edición limitada.

La cancha del Miami Heat tendrá una imagen inspirada en Vice City

La ambientación no se limitará a las actividades dentro del estadio. Por única vez durante la temporada, la cancha del Miami Heat modificará su diseño para adoptar los colores y la identidad visual de GTA 6.

El sector que comprende las zonas de tres puntos y de tiros libres tendrá una estética inspirada en el videojuego. A su vez, el tradicional escudo del equipo será reemplazado por el cartel de Vice City en el círculo central.

El nombre de la ciudad ficticia también estará presente en los sectores exteriores de la duela, que completarán la transformación temática del estadio.

La camiseta especial del Miami Heat diseñada junto a Travis Scott

Uno de los principales atractivos de la celebración será el estreno de un uniforme especial del Miami Heat, resultado de una colaboración entre la franquicia de la NBA, el rapero Travis Scott y el universo de GTA 6.

La camiseta tendrá una base negra, acompañada por detalles en rosa neón y blanco. En el frente lucirá el nombre de Vice City, mientras que el espacio reservado habitualmente para el patrocinador del equipo estará ocupado, por esta ocasión, por el logo de GTA 6.

La colaboración también incluirá una edición especial de las zapatillas Nike que utiliza una de las figuras del equipo, Giannis Antetokounmpo, con una combinación de colores inspirada en la estética de Vice City.

De esta manera, el Miami Heat convertirá uno de sus partidos de temporada regular en una celebración que unirá dos universos: el de la NBA y el de una de las franquicias más exitosas de la historia de los videojuegos.