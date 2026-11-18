Cuando los números oficiales describen una realidad y los vecinos cuentan otra, algo no está funcionando. La Provincia asegura que los delitos predatorios bajaron un 21,6 % y que los homicidios alcanzaron su nivel más bajo en más de una década. Sin embargo, alcanza con escuchar las conversaciones de los barrios para advertir que el miedo sigue muy presente. La pregunta es inevitable: ¿Rafaela es realmente más segura o solamente mejoran las estadísticas?

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

El Gobierno provincial informó una reducción del 21,6 % de los delitos predatorios en Rafaela durante los primeros diez meses de 2026.

Los homicidios fueron dos, la cifra más baja para ese período desde 2014.

Los vecinos manifiestan una preocupación creciente por los robos , los intentos de ingreso a viviendas y la inseguridad cotidiana.

Los grupos de WhatsApp barriales reflejan una realidad que merece ser escuchada y contrastada con los registros oficiales.

La seguridad no se mide solamente con estadísticas: se mide también por la tranquilidad con la que vive la gente.

Dos Rafaelas: la de las estadísticas y la de los vecinos

Hay situaciones en las que los números oficiales y la percepción de la sociedad parecen caminar por veredas diferentes. Y cuando esa distancia se produce en una cuestión tan sensible como la seguridad, el problema merece una atención especial.

Eso es precisamente lo que sucede hoy en Rafaela.

El Gobierno de Santa Fe difundió cifras que muestran una evolución favorable de los indicadores de seguridad. Según los datos del Ministerio de Justicia y Seguridad, los delitos predatorios disminuyeron un 21,6 % entre enero y octubre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior.

Se contabilizaron 2.751 hechos frente a los 3.509 registrados durante 2025. Además, septiembre y octubre fueron señalados como los meses con menor cantidad de delitos predatorios desde enero de 2023. Octubre, con 199 episodios, quedó un 40,6 % por debajo del promedio mensual histórico.

En materia de homicidios, el informe también presenta resultados positivos: hubo dos casos durante los primeros diez meses del año, la cifra más baja para ese período desde 2014.

Son datos que, si reflejan correctamente la evolución del delito, deben ser reconocidos.

Pero hay otra Rafaela. Una que no aparece necesariamente en las presentaciones ministeriales, pero que se manifiesta todos los días en las conversaciones de los vecinos.

Alcanza con ingresar a los grupos de WhatsApp de los distintos barrios para encontrar relatos de robos, intentos de ingreso a viviendas, movimientos sospechosos y advertencias entre familias. Las manifestaciones de preocupación se repiten y, en muchos casos, transmiten una sensación de vulnerabilidad que no parece compatible con el optimismo de los números oficiales.

No se trata de afirmar que cada mensaje representa un delito comprobado ni de desconocer las estadísticas. Se trata de advertir que existe una preocupación social que no puede ser ignorada.

¿Qué está pasando en los barrios?

La pregunta que debería ocupar a las autoridades es sencilla: ¿por qué existe semejante distancia entre los indicadores oficiales y lo que manifiestan tantos vecinos?

¿Se denuncian todos los robos? ¿Hay hechos que no llegan a las estadísticas? ¿Cómo evolucionan los delitos en cada sector de la ciudad? ¿Cuántos de los hechos denunciados terminan esclareciéndose?

Son preguntas legítimas que merecen respuestas concretas.

El Gobierno también destacó que el tiempo promedio de respuesta del 911 ante incidencias generales es inferior a los siete minutos. Es un indicador que puede resultar positivo, pero que tampoco alcanza por sí solo para determinar si una ciudad es segura.

Porque la seguridad no consiste únicamente en llegar rápido cuando se produce una emergencia. También significa prevenir, evitar que los delincuentes actúen y conseguir que las familias puedan vivir sin miedo.

Un comerciante que teme cerrar su negocio, una familia que refuerza permanentemente las medidas de protección de su vivienda o un vecino que advierte sobre robos en su cuadra están expresando una demanda que merece ser atendida.

Los números no pueden reemplazar la realidad

La política de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, bajo la conducción del ministro Pablo Cococcioni, presenta resultados que la Provincia considera favorables.

Sin embargo, ninguna gestión debería conformarse con exhibir porcentajes positivos si una parte de la población continúa sintiéndose desprotegida.

La seguridad no puede convertirse en una competencia de estadísticas ni en una herramienta de comunicación política. Los números sirven para analizar, comparar y planificar. Pero no pueden utilizarse para desautorizar la preocupación de quienes viven diariamente en los barrios.

Si los delitos efectivamente bajaron, corresponde explicarlo y demostrarlo. Pero si los vecinos siguen denunciando situaciones preocupantes, también corresponde escucharlos, investigar y actuar.

Una ciudad no es segura porque lo diga un informe oficial. Es segura cuando sus habitantes pueden salir de sus casas, regresar de noche y dormir tranquilos.

Rafaela necesita menos discusiones sobre porcentajes y más respuestas concretas. Necesita prevención, presencia policial, esclarecimiento de los delitos y una política que llegue a cada barrio.

Porque cuando las estadísticas oficiales dicen una cosa y la sensación de la gente dice otra, estamos en problemas.

Y ante esa contradicción, hay algo que las autoridades no deberían olvidar: los gobiernos pueden presentar estadísticas, pero son los vecinos quienes viven la realidad.