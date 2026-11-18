El PRO resolvió respaldar los principales cambios de la reforma electoral impulsada por Javier Milei

Mauricio Macri encabezó la reunión en la que se definió acompañar la suspensión de las PASO para 2027

Ficha Limpia continúa siendo una condición central del partido para apoyar la iniciativa

El proyecto contempla que los parlamentarios del Mercosur sean designados por Diputados

Los tres senadores del PRO pueden resultar decisivos para alcanzar los 37 votos necesarios

El oficialismo busca obtener la media sanción en noviembre y completar el tratamiento durante las sesiones extraordinarias

La reforma electoral impulsada por el Gobierno encontró un respaldo decisivo en el PRO, que resolvió acompañar sus principales modificaciones y habilitó un nuevo escenario de negociación parlamentaria de cara a las elecciones de 2027. La decisión fue adoptada durante una reunión virtual de la mesa ejecutiva nacional del partido, encabezada por Mauricio Macri, en la que también se ratificó que la incorporación de Ficha Limpia constituye una condición central para avanzar con los cambios propuestos.

La definición incluye el acompañamiento a la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los comicios de 2027 y la eliminación de la elección directa de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur. En este último caso, el PRO respalda que su designación vuelva a quedar en manos de la Cámara de Diputados.

El encuentro reunió a las principales figuras partidarias, entre ellas Fernando De Andreis, los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. También participaron el titular del bloque de diputados nacionales, Cristian Ritondo; el presidente de la bancada del PRO en el Senado, Martín Goerling; la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los intendentes Soledad Martínez y Guillermo Montenegro.

Al finalizar la reunión, el partido hizo pública su posición y volvió a colocar a Ficha Limpia en el centro de sus exigencias. La iniciativa establece restricciones para las candidaturas de personas que tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año anterior a la elección.

La incorporación de ese mecanismo representa un punto especialmente sensible para el macrismo, que desde hace tiempo reclama su aprobación y considera que debe formar parte de cualquier modificación del sistema electoral. La cuestión ya había generado controversias en anteriores discusiones parlamentarias y ahora aparece como una de las condiciones para construir una mayoría legislativa.

El respaldo a la suspensión de las PASO también supone una modificación importante respecto de las diferencias que habían surgido dentro del espacio. El senador Goerling había expresado reparos sobre la posibilidad de alterar las reglas electorales a pocos meses de una elección y había advertido que su bloque no acompañaría modificaciones al proyecto sin conocer previamente el contenido definitivo.

Sin embargo, el texto que comenzó a circular entre los legisladores introdujo cambios que facilitaron las negociaciones. En lugar de avanzar con la derogación permanente de las primarias, como pretendía originalmente el presidente Javier Milei, se propone suspenderlas exclusivamente para las elecciones de 2027.

La modificación responde a las dificultades del oficialismo para reunir los votos necesarios para eliminar definitivamente el sistema. También se incorporó la posibilidad de habilitar listas colectoras, una alternativa reclamada por gobernadores aliados que buscan conservar herramientas de negociación política en sus respectivos distritos.

El posicionamiento del PRO se conoció mientras el Senado retomaba el tratamiento de la reforma en la Comisión de Asuntos Constitucionales. La discusión se desarrolla en paralelo con las conversaciones entre Macri y la Casa Rosada para alcanzar un entendimiento político y legislativo de mayor alcance entre ambos espacios.

Aunque las negociaciones continúan abiertas, el ex presidente reconoció recientemente que todavía no se habían producido avances significativos. Desde La Libertad Avanza, en cambio, mantienen la expectativa de que el macrismo termine respaldando buena parte de la agenda parlamentaria del Gobierno.

La definición del PRO adquiere particular importancia por la ajustada composición del Senado. El oficialismo contaba con 31 votos comprometidos, seis menos de los 37 necesarios para obtener la media sanción. Los tres representantes del partido amarillo, Goerling, Andrea Cristina y María Victoria Huala, aparecen así como piezas determinantes para completar la mayoría.

A ese escenario se suman sectores de la Unión Cívica Radical que también condicionan su acompañamiento a definiciones sobre Ficha Limpia y gobernadores que reclaman garantías políticas y electorales para sus provincias.

Si el Senado consigue aprobar el proyecto el 26 de noviembre, la Cámara de Diputados podría completar su tratamiento durante las sesiones extraordinarias. De esa manera, la reforma electoral se convertiría en una de las principales negociaciones políticas entre el oficialismo y sus aliados, con efectos directos sobre las reglas de competencia y la organización de las elecciones presidenciales y legislativas de 2027.