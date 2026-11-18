Santiago Caputo denunció una presunta campaña internacional contra Javier Milei con complicidad de sectores políticos locales.

El asesor sostuvo que la operación tendría como objetivo debilitar al Gobierno antes de las elecciones presidenciales de 2027.

Caputo reivindicó el alineamiento internacional del oficialismo con los valores tradicionales y las ideas de la libertad.

También cuestionó las campañas basadas en noticias falsas y defendió la autenticidad como principal herramienta política.

El funcionario ya había enfrentado a sectores progresistas durante la visita del papa León XIV a la Argentina.

Sus recientes intervenciones reflejan la preocupación del entorno presidencial por las disputas políticas, ideológicas y comunicacionales de cara a 2027.

El asesor presidencial Santiago Caputo volvió a colocar en el centro de la escena política la posibilidad de una ofensiva contra Javier Milei y denunció la existencia de una presunta campaña coordinada desde el exterior, con participación de sectores de la política argentina. Según su planteo, el objetivo de esa maniobra sería debilitar al Gobierno e intentar modificar el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La advertencia fue difundida a través de un mensaje publicado en X, donde el funcionario sostuvo que existen señales cada vez más evidentes de una estrategia destinada a atacar al Presidente mediante acciones articuladas entre actores nacionales e internacionales.

«Resulta cada vez más evidente que hay un intento de armar una campaña coordinada desde el exterior, con complicidad de algunos actores de la política local, para atacar al Presidente de cara a las elecciones del año que viene», escribió.

Caputo fue más allá y vinculó esa supuesta operación con la intención de provocar un cambio en el rumbo institucional del país. En su interpretación, determinados sectores no dejarían pasar la oportunidad de intentar desplazar al Gobierno libertario, al que atribuyó haber recuperado el protagonismo internacional de la Argentina mediante un alineamiento con determinados valores políticos e ideológicos.

«Es evidente que no van a dejar pasar la oportunidad de intentar voltear al Gobierno que nos volvió a poner en el mapa del mundo alineados a nuestros valores tradicionales defendiendo las ideas de la libertad», agregó.

El mensaje también incluyó una reflexión sobre el funcionamiento de las campañas de desinformación y el impacto de las noticias falsas en la discusión política. Para el asesor, las estrategias basadas en operaciones artificiales tienen un alcance limitado cuando no encuentran correspondencia con una representación auténtica de la realidad.

«Lo que los políticos (locales o extranjeros) no terminan de entender es que nada que no sea auténtico funciona en el mundo de las fake news. Lo único que funciona es lo verdadero, lo que representa, lo orgánico», afirmó.

El funcionario cerró su publicación con una advertencia dirigida a quienes, según su interpretación, estarían detrás de la iniciativa: «Procedan. El curso de los acontecimientos es inalterable».

La intervención se inscribe en una serie de pronunciamientos públicos con los que Caputo viene defendiendo al Presidente frente a cuestionamientos políticos e ideológicos. Uno de los antecedentes más recientes ocurrió el 11 de noviembre, cuando cuestionó a integrantes de la intelectualidad progresista por considerar que buscaban generar una confrontación con Milei durante un acontecimiento de relevancia institucional y religiosa para el país.

En aquella oportunidad, el asesor criticó las expresiones dirigidas contra el mandatario en el contexto de la visita del papa León XIV y sostuvo que ese momento debía servir para destacar las coincidencias entre los argentinos, antes que profundizar sus diferencias.

Caputo también reivindicó la interpretación que hizo el pontífice sobre los puntos de encuentro en la visión del mundo y acusó a determinados sectores progresistas de intentar instalar un conflicto que, a su entender, no existía.

En esa misma línea, elogió el comportamiento de Milei durante las actividades oficiales de recepción del Papa y lo describió como un Presidente con una profunda dimensión espiritual.

La visita de León XIV, que llegó desde Uruguay y mantuvo actividades en la Casa Rosada y el Palacio Libertad, constituyó un acontecimiento histórico después de 39 años sin una visita papal al país. Caputo participó de las actividades institucionales y también intervino en la discusión pública que rodeó la presencia del pontífice.

Días antes, el 9 de noviembre, había publicado otra frase enigmática en X: «No sé cuántas veces se los tengo que decir pero quiero recordarles que todo marcha acorde al plan». El mensaje estuvo relacionado con las interpretaciones que circularon alrededor de la visita y de una supuesta profecía atribuida a Benjamin Solari Parravicini, fechada en 1972.

El asesor también había intervenido en la discusión por los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos. En ese contexto, mencionó a distintos sectores y gobiernos internacionales, junto con el kirchnerismo, entre quienes, según su lectura, podían celebrar el retroceso electoral republicano. Desde el Gobierno, por su parte, habían buscado separar ese resultado de la relación bilateral con Washington.

La nueva denuncia de Caputo vuelve a mostrar la preocupación del entorno presidencial por el escenario político y comunicacional que rodeará la disputa de 2027. Aunque no identificó a los supuestos responsables ni presentó elementos concretos sobre la campaña denunciada, el asesor instaló públicamente la hipótesis de una ofensiva externa con respaldo interno y ratificó que la Casa Rosada interpreta que el enfrentamiento con sus adversarios excede la competencia política doméstica.