En la Casa Gris siguen con preocupación la evolución de la economía de Javier Milei y advierten tres señales que podrían condicionar el escenario político y electoral de Santa Fe en 2027: la falta de perspectivas de recuperación durante el primer semestre del próximo año, el deterioro del empleo y la evolución del dólar ante un eventual salto cambiario. Las tres variables confluyen en una misma inquietud para el gobierno de Maximiliano Pullaro: el impacto que tendrá la situación económica nacional en una elección provincial que se realizará antes de los comicios presidenciales.

El contexto tiene una particularidad política. Pullaro mantiene canales de diálogo con la Casa Rosada y entre los temas de conversación aparece la posible suspensión de las PASO. Sin embargo, desde la perspectiva provincial también hay una incógnita central: qué oferta electoral presentará La Libertad Avanza en Santa Fe en el marco de ese entendimiento.

El diagnóstico que circula en el gobierno santafesino es que la Argentina ya atraviesa una recesión técnica. La interpretación se sostiene en la caída del Producto Bruto Interno durante el segundo trimestre y en las estimaciones privadas que anticipan una nueva contracción entre julio y septiembre.

La semana pasada, Pullaro compartió esa preocupación con su par entrerriano, Rogelio Frigerio, durante una reunión bilateral que ambos habían acordado en el marco de la ronda de negocios del RIGI realizada el 29 de octubre en Rosario.

La preocupación no es exclusiva de los gobiernos provinciales. Distintos especialistas describen una economía que funciona a dos velocidades: por un lado, grandes inversiones concentradas en sectores como Vaca Muerta y, por otro, una actividad cotidiana que todavía no logra reflejar los beneficios de ese movimiento económico.

Un primer semestre sin rebote y con menos recursos para Santa Fe

“El primer semestre se va a parecer más a esto que a un crecimiento”, sintetizan en el gobierno provincial al analizar las perspectivas económicas para 2027.

Los últimos indicadores oficiales alimentan esa lectura. En agosto, el estimador de actividad económica del INDEC registró una caída interanual del 1,7% y un avance de apenas 0,1% respecto de julio, en la medición desestacionalizada. Para los funcionarios santafesinos, esos números confirman que la economía todavía no encuentra un sendero sostenido de recuperación.

En la Casa Gris consideran que Milei mantendrá como prioridad la desaceleración de la inflación, aun cuando eso implique postergar el repunte de la actividad. El IPC de octubre, que volvió a acelerarse y alcanzó el 2,2%, agregó presión sobre esa estrategia.

“Cualquier medida del Gobierno para reactivar la economía tiene un alto riesgo de que rebrote la inflación”, advierten en el entorno provincial.

A esa limitación se suma el frente fiscal. La caída de la recaudación y el escaso margen para profundizar los recortes del gasto condicionan la posibilidad de que la Nación impulse medidas de estímulo económico sin poner en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.

Para Pullaro, el escenario tiene consecuencias que van más allá de los indicadores macroeconómicos. La evolución del empleo, los ingresos y el consumo será determinante para evaluar el humor social en los meses previos a la elección santafesina.

Con una economía nacional que todavía no muestra señales firmes de recuperación, la Casa Gris sigue de cerca tres variables que pueden modificar el tablero de 2027: actividad, empleo y dólar. Y, en paralelo, deberá resolver cómo se traducirá el vínculo político con Milei en la competencia electoral dentro de la provincia.