Ferraro acusó al Gobierno de vivir en otra realidad y de alejarse de las preocupaciones sociales.

El diputado cuestionó que la reforma electoral tenga prioridad en la agenda del Senado.

Reclamó acelerar la aprobación de una ley de prevención de la ludopatía y prohibición de la publicidad de apuestas online.

También pidió debatir proyectos destinados a aliviar la situación económica de los argentinos.

Denunció que los trabajadores necesitan multiplicar sus empleos mientras los salarios pierden frente a la inflación.

El legislador sostuvo que la política debe concentrarse en responder a las necesidades de la sociedad y no en conservar el poder.

El debate por las prioridades legislativas volvió a generar fuertes cuestionamientos de la oposición contra el Gobierno. El diputado nacional Maximiliano Ferraro criticó al oficialismo por impulsar la reforma electoral en el Senado mientras, según sostuvo, permanecen sin tratamiento iniciativas vinculadas con las dificultades económicas de los argentinos y la prevención de la ludopatía asociada a las apuestas online.

El legislador consideró que la agenda parlamentaria impulsada por La Libertad Avanza está alejada de las principales preocupaciones de la sociedad y acusó a la administración de Javier Milei de concentrar sus esfuerzos en preservar el poder antes que en ofrecer respuestas a los problemas cotidianos.

«El Gobierno vive en otra realidad», afirmó Ferraro al cuestionar el orden de prioridades del oficialismo. Para el diputado, existen proyectos que requieren una atención legislativa inmediata y que deberían ocupar un lugar central en las discusiones del Congreso.

En particular, puso el foco en la iniciativa destinada a prevenir la ludopatía y prohibir la publicidad de las apuestas online. El dirigente reclamó que el Senado acelere su tratamiento y avance hacia una legislación que permita enfrentar una problemática que tiene consecuencias sociales y económicas.

«Hay temas mucho más urgentes en el Senado», advirtió, antes de plantear por qué el oficialismo no concentra sus esfuerzos en aprobar la ley de prevención de la ludopatía y prohibición de la publicidad de las apuestas online.

El reclamo también incluyó la necesidad de discutir proyectos orientados a mejorar la situación económica de los hogares. Ferraro preguntó por qué no se impulsa el tratamiento de iniciativas que permitan aliviar el bolsillo de los argentinos, en un contexto que describió como particularmente complicado para los trabajadores y las familias.

Su cuestionamiento estuvo centrado en la distancia que, según su interpretación, existe entre las prioridades de la dirigencia política y las necesidades de la población. En ese sentido, describió una realidad marcada por la multiplicación de empleos para sostener los ingresos familiares, la persistencia de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.

«Mientras los argentinos tienen dos o tres trabajos para llegar a fin de mes, con una inflación que no afloja y salarios que corren siempre detrás, la prioridad del oficialismo es aprobar su reforma electoral», sostuvo.

La crítica apuntó directamente a la decisión del Gobierno de colocar los cambios en las reglas electorales entre sus principales objetivos legislativos. Para Ferraro, esa iniciativa no responde a las urgencias que enfrenta la sociedad y evidencia una preocupación del oficialismo más vinculada con su continuidad política que con la resolución de los problemas económicos y sociales.

«Están desesperados por conservar el poder», agregó el diputado, al cuestionar las motivaciones que atribuye a la estrategia parlamentaria del Gobierno.

La discusión sobre la reforma electoral se desarrolla en un escenario en el que la oposición reclama que el Congreso priorice otras iniciativas. Entre ellas, además de la regulación de las apuestas online, aparecen propuestas destinadas a mejorar las condiciones económicas de los ciudadanos y atender las dificultades que atraviesan distintos sectores sociales.

Ferraro insistió en que el Parlamento debe funcionar como un ámbito de respuesta a esas demandas y no quedar condicionado exclusivamente por los intereses electorales de las fuerzas políticas. Su planteo busca poner en discusión no solamente el contenido de la reforma impulsada por el oficialismo, sino también el momento elegido para concentrar los esfuerzos legislativos en ese proyecto.

El legislador cerró su cuestionamiento con una advertencia sobre la desconexión que, a su entender, existe entre la agenda política y las preocupaciones de la ciudadanía. «Los argentinos esperan respuestas para sus problemas», expresó.

Finalmente, resumió su posición con una crítica a la dirigencia: «Una vez más, qué lejos de la gente que está la agenda de la política…».

De esta manera, Ferraro volvió a cuestionar la estrategia legislativa del Gobierno y reclamó que el Senado reordene sus prioridades. El planteo opositor pone en el centro de la discusión la tensión entre la agenda electoral del oficialismo y las demandas económicas y sociales que atraviesan los ciudadanos.