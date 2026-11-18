La reelección de Javier Milei se convirtió en el principal objetivo político de La Libertad Avanza

El Gobierno apuesta a una disputa presidencial polarizada entre el oficialismo y el peronismo

La suspensión de las PASO aparece como una herramienta para dificultar la organización electoral opositora

La fragmentación del justicialismo alimenta las expectativas libertarias de cara a 2027

En el oficialismo no consideran que Patricia Bullrich pueda construir una candidatura competitiva por fuera del espacio

La recuperación económica y la estabilidad cambiaria serán factores centrales en la estrategia electoral presidencial

La posibilidad de permanecer otros cuatro años en la Casa Rosada ya se convirtió en el principal objetivo político de Javier Milei y comenzó a ordenar las decisiones del oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En el Gobierno consideran que la competencia tendrá como protagonistas centrales a La Libertad Avanza y al peronismo, en una disputa de modelos que buscarán convertir en una confrontación directa entre la continuidad del proyecto libertario y el regreso del kirchnerismo.

La estrategia electoral comenzó a ganar protagonismo en la agenda de los principales funcionarios, que trabajan simultáneamente en la consolidación territorial del partido, el fortalecimiento de los vínculos con los gobernadores aliados y la modificación de las reglas electorales. El propio Presidente ratificó públicamente su intención de buscar un segundo mandato, una decisión que ya no aparece como una posibilidad a futuro, sino como el eje alrededor del cual se organiza la actividad política del oficialismo.

En ese esquema, la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) ocupa un lugar relevante. En la Casa Rosada entienden que evitar esa instancia permitiría complicar la organización electoral de la oposición y, particularmente, del peronismo, que todavía no consiguió establecer un liderazgo capaz de ordenar a sus distintas corrientes internas.

Aunque la intención inicial del Gobierno era derogar definitivamente las primarias, las dificultades para reunir los respaldos parlamentarios llevaron a considerar una suspensión limitada a las elecciones de 2027. Para los libertarios, incluso esa alternativa representaría una ventaja, porque obligaría a las fuerzas opositoras a resolver sus candidaturas mediante acuerdos internos, sin contar con una instancia institucional para dirimir sus diferencias.

En el oficialismo observan con expectativa las dificultades del justicialismo para alcanzar una conducción unificada. La falta de un candidato indiscutido, las diferencias entre sus principales referentes y las disputas por el liderazgo alimentan la posibilidad de que el espacio termine presentando más de una candidatura presidencial.

Esa eventual fragmentación es considerada favorable para Milei, porque permitiría profundizar la polarización sin enfrentar a una oposición concentrada detrás de una figura competitiva. En ese contexto, distintos integrantes del Gobierno buscan instalar la idea de que una derrota libertaria significaría el regreso del modelo económico y político anterior.

El ministro de Economía, Luis Caputo, participa activamente de esa construcción discursiva. En sus recientes declaraciones cuestionó el período previo a la llegada de Milei al poder y sostuvo que una eventual vuelta del peronismo implicaría regresar a un esquema que, según su interpretación, produjo mayores niveles de pobreza e inestabilidad. El mensaje también apunta a transmitir previsibilidad a los mercados y presentar la continuidad del programa económico como una garantía para los próximos años.

Sin embargo, dentro del propio oficialismo existen dirigentes que advierten que la competencia no necesariamente quedará reducida a dos grandes espacios. Algunas voces consideran que podría aparecer una tercera alternativa capaz de captar a sectores republicanos que acompañan determinadas medidas económicas, pero cuestionan las formas políticas del Presidente.

En ese análisis también aparece Myriam Bregman, cuya imagen pública es observada con atención por algunos sectores libertarios. Aunque reconocen que la dirigente de izquierda puede mantener un nivel de aceptación relevante, consideran que su capacidad electoral podría reducirse cuando se acerque la definición presidencial y se concentre la disputa entre los principales espacios.

Otro nombre que genera comentarios dentro de La Libertad Avanza es el de Patricia Bullrich. Pese a su elevado nivel de conocimiento público y a las diferencias políticas que expresó durante las últimas semanas, en el oficialismo no consideran que tenga posibilidades concretas de construir una candidatura presidencial competitiva por fuera del espacio libertario. Tampoco esperan que rompa con Milei para iniciar una aventura electoral independiente.

Mientras tanto, la estrategia de reelección incluye una dimensión económica que el Gobierno considera determinante. La Casa Rosada apuesta a que los próximos meses permitan mostrar una recuperación de la actividad, mejorar las expectativas y consolidar un escenario cambiario más estable. La posibilidad de transformar esos resultados en respaldo electoral constituye una de las principales apuestas del Presidente.

Caputo reconoció que las proyecciones de crecimiento formuladas a comienzos del año fueron revisadas a la baja y atribuyó la desaceleración a factores internacionales y a la incertidumbre política que generó la posibilidad de un regreso del peronismo. No obstante, anticipó que la economía llegará a 2027 en condiciones de mayor solidez.

Con la reelección como horizonte, Milei busca anticiparse a la disputa presidencial mediante una estrategia que combina construcción territorial, acuerdos parlamentarios, polarización política y expectativas de recuperación económica. La incógnita será si esa combinación alcanza para consolidar una mayoría electoral o si las tensiones internas y la aparición de alternativas opositoras terminan modificando el escenario que hoy proyecta el oficialismo.