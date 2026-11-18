Mercado Pago incorporó un CEDEAR del índice S&P 500 que permite invertir en pesos.

El instrumento brinda exposición indirecta a 500 de las principales empresas estadounidenses.

La inversión mínima equivale a una unidad, cuyo precio de referencia era de $1.850,56.

La plataforma ya ofrece dólar MEP, fondos comunes de inversión y rendimientos diarios sobre saldos disponibles.

El volumen negociado diariamente en CEDEARs alcanza unos $325.500 millones, muy por encima del mercado de acciones argentinas.

La compañía busca ampliar sus servicios financieros y competir con bancos y sociedades de bolsa tradicionales.

La competencia entre bancos tradicionales y plataformas financieras digitales suma un nuevo capítulo con la decisión de Mercado Pago de incorporar a su oferta de inversiones un instrumento que permite acceder al desempeño de las principales empresas de Estados Unidos. La billetera virtual comenzó a ofrecer la compra, en pesos, de un CEDEAR vinculado al índice S&P 500, una alternativa que podría ampliar la participación de pequeños ahorristas en el mercado bursátil argentino.

La incorporación se produce mientras la compañía espera la aprobación definitiva del Banco Central para convertirse en banco y profundiza una estrategia destinada a concentrar cada vez más operaciones financieras dentro de su aplicación. El objetivo es ampliar los servicios disponibles, retener usuarios y competir con las entidades bancarias y las sociedades de bolsa que ofrecen productos de inversión.

El nuevo instrumento permite adquirir una participación indirecta en un fondo cotizado en Wall Street que replica el comportamiento del S&P 500, índice integrado por 500 de las principales compañías estadounidenses. De esta manera, los usuarios pueden acceder a una cartera diversificada de empresas internacionales sin necesidad de comprar individualmente cada acción.

La expansión de Mercado Pago dentro del negocio financiero comenzó hace varios años con la incorporación del dólar MEP y los rendimientos diarios sobre los saldos disponibles mediante fondos comunes de inversión money market. Posteriormente obtuvo licencia como Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) y, hace aproximadamente cuatro meses, desembarcó en el segmento bursátil con dos fondos comunes de inversión, uno de renta fija y otro de renta variable.

La nueva oferta representa otro paso hacia la posibilidad de operar directamente con activos del mercado de capitales desde la billetera digital. Semanas atrás, Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, había anticipado que los usuarios podrían comenzar a comprar y vender acciones mediante la plataforma.

La dimensión del negocio potencial está relacionada con la cantidad de personas que utilizan Mercado Pago. La incorporación de estos instrumentos podría acercar al mercado bursátil a usuarios que hasta ahora solamente empleaban la aplicación para realizar pagos, transferencias o administrar sus ingresos.

Carlos Maneiro, analista y economista senior de Research for Traders, consideró que la escala de la plataforma constituye su principal ventaja competitiva. Según explicó, si una parte de los usuarios comienza a invertir en acciones, podría producirse un incremento de los inversores y de las operaciones, especialmente en los activos más conocidos.

El movimiento también podría intensificar la competencia con las ALyC tradicionales, que hasta ahora concentran buena parte de la actividad de quienes buscan operar con instrumentos bursátiles.

Actualmente, el volumen negociado diariamente en CEDEARs alcanza aproximadamente los $325.500 millones, una cifra considerablemente superior a los $53.000 millones correspondientes a las acciones argentinas. En el mercado local existen alrededor de 405 CEDEARs diferentes, de los cuales unos 60 corresponden a fondos cotizados o índices.

Cómo funciona la nueva inversión

El CEDEAR del S&P 500 permite invertir en pesos y obtener exposición a una cartera que incluye compañías como Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Netflix, JPMorgan, Coca-Cola, Visa, Walmart y Exxon Mobil, entre otras.

La composición del índice tiene una fuerte concentración en tecnología, sector que representa aproximadamente el 33% de su ponderación. Le siguen los servicios financieros, con el 12%; comunicaciones, con el 10%; consumo, también con el 10%; y salud, con alrededor del 9%. El resto corresponde a distintas actividades económicas.

Según los valores informados por la plataforma, la inversión mínima equivale a una unidad del certificado, cuyo precio de referencia era de $1.850,56. La cotización varía diariamente de acuerdo con el comportamiento del instrumento en el mercado.

Mercado Pago clasifica esta alternativa como una inversión de riesgo alto, debido a la volatilidad propia de los activos de renta variable. La venta permite recuperar los fondos en un día hábil, con acreditación durante la jornada siguiente antes de las 7.

En cuanto a su desempeño, el CEDEAR registró una rentabilidad del 25,4% durante los últimos doce meses. Sin embargo, en lo que va de 2026 acumula una suba de apenas el 9% medida en dólares y durante noviembre registra una caída del 1,5%.

Para operar, los usuarios deben ingresar en la sección «Inversiones» de la aplicación y seleccionar la opción «Empresas de EE.UU. (S&P500)». Desde allí pueden consultar la cotización y concretar la compra.

Como referencia, con $100.000 disponibles y un precio de $1.850,56 por unidad, era posible adquirir 54 certificados. La operación totalizaba $99.930, incluidos $595 de comisión con IVA y $11,89 correspondientes al derecho de mercado.

La incorporación del S&P 500 confirma la intención de Mercado Pago de avanzar sobre el negocio de las inversiones y ampliar su presencia en el sistema financiero. La próxima etapa podría incluir nuevas acciones y activos bursátiles, en una competencia que busca convertir a las billeteras digitales en plataformas cada vez más completas.