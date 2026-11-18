El superávit primario de octubre alcanzó los $1,93 billones

El resultado financiero positivo fue de $1,57 billones después del pago de intereses de deuda

El excedente primario acumulado en diez meses representó aproximadamente el 1,4% del PBI

Los ingresos públicos sumaron $15,7 billones y crecieron un 31,2% interanual

El gasto primario totalizó $13,7 billones, con una expansión interanual del 23,6%

Sin los ingresos por privatizaciones, el superávit primario acumulado registró una caída real del 13,8%

El Gobierno nacional consiguió sostener el resultado positivo de las cuentas públicas durante octubre, al registrar un superávit primario de $1,93 billones y un excedente financiero de $1,57 billones. Los números permitieron mantener el cumplimiento de las metas fiscales comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consolidar el resultado acumulado de los primeros diez meses del año, en un contexto en el que la administración de Javier Milei busca preservar el equilibrio presupuestario como uno de los principales pilares de su programa económico.

El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó los resultados y destacó que el desempeño de octubre se encuentra en línea con las previsiones incorporadas en el proyecto de Presupuesto 2027. La referencia adquiere relevancia porque el último tramo del año suele presentar un incremento estacional de las erogaciones públicas, particularmente durante diciembre, lo que obliga a la administración a sostener una disciplina fiscal que permita absorber esas mayores necesidades de gasto sin comprometer el objetivo anual.

De acuerdo con los datos correspondientes a octubre, el resultado financiero positivo de $1,57 billones se obtuvo luego de descontar el pago de intereses de la deuda pública, que alcanzó los $352.530 millones netos de los compromisos correspondientes al propio sector público. El superávit primario, por su parte, se ubicó en $1,93 billones, reflejando una diferencia favorable entre los ingresos y los gastos antes de contabilizar los servicios de la deuda.

Con este desempeño, el Sector Público Nacional acumuló durante los primeros diez meses del año un superávit financiero equivalente a aproximadamente el 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el resultado primario representó alrededor del 1,4%. Estas cifras constituyen uno de los principales argumentos del equipo económico para defender la continuidad del esquema de ajuste y la decisión de mantener bajo control las erogaciones estatales.

En cuanto a los ingresos, durante octubre alcanzaron los $15,7 billones, con una expansión interanual del 31,2%. Dentro de ese total, los recursos tributarios registraron un incremento del 34,1%, una variación que superó la inflación minorista del período y que contribuyó a fortalecer la recaudación del Estado.

Del lado del gasto, las erogaciones primarias totalizaron $13,7 billones, con una suba interanual del 23,6%. Las prestaciones sociales concentraron una parte sustancial de esos recursos, con desembolsos por $8,9 billones y un aumento del 29,8%. Entre los conceptos que mostraron mayores incrementos se destacaron las jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, cuyas prestaciones registraron una variación del 36%.

Los gastos de funcionamiento del Estado alcanzaron los $2,36 billones, con un crecimiento interanual del 24%, mientras que las transferencias corrientes sumaron $4,39 billones, con una suba del 24,7%. En materia de subsidios económicos, el desembolso fue de $1,15 billones, compuesto principalmente por $903.994 millones destinados al sector energético y otros $255.656 millones correspondientes al transporte.

El gasto de capital, vinculado con las inversiones y obras públicas, se ubicó en $307.459 millones. Dentro de ese rubro se destacaron las erogaciones destinadas a infraestructura eléctrica, que registraron un incremento del 159,8%, y las obras hídricas, con una suba del 38,4%.

Sin embargo, el resultado general de las cuentas públicas presenta diferencias cuando se analiza la evolución de cada componente del gasto en términos reales. Un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) determinó que solamente cuatro de los 16 rubros considerados registraron aumentos interanuales una vez descontado el efecto de la inflación.

El mayor crecimiento correspondió a otros gastos corrientes, con una expansión real del 52,1%. También aumentaron las pensiones no contributivas, un 4,9%; la Asignación Universal para Protección Social, un 2,2%; y las jubilaciones y pensiones contributivas, un 2,1%.

En contrapartida, las mayores reducciones se observaron en otras funciones, con una caída del 100%; las transferencias a universidades, que retrocedieron un 46,9%; los subsidios al transporte, con una contracción del 25,6%; y otros programas sociales, que disminuyeron un 24,3%. El gasto salarial también mostró una reducción significativa: cayó un 8,4% real interanual y representa el 12,7% del gasto primario total.

El análisis de los primeros diez meses también muestra una moderación del excedente fiscal. El superávit primario acumulado alcanzó los $17,2 billones, aunque registró una caída real del 6,9% respecto del mismo período del año anterior. Si se excluyen los ingresos provenientes de privatizaciones, el resultado positivo se reduce a $15.993.684 millones y la contracción real interanual asciende al 13,8%.

De esta manera, el Gobierno mantiene el resultado fiscal positivo y sostiene uno de los compromisos centrales de su política económica, aunque la evolución de los ingresos, las erogaciones y el efecto de los recursos extraordinarios será determinante para establecer la solidez del equilibrio presupuestario en el cierre del ejercicio.