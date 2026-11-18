Salta elegirá gobernador y vicegobernador el 16 de mayo de 2027

La provincia adelantó sus comicios cinco meses respecto de la elección presidencial del 24 de octubre

Se renovarán 11 bancas del Senado y 30 de Diputados provincial

También se elegirán 60 intendentes y 222 concejales

Rivadavia Banda Sur votará convencionales para redactar una nueva Carta Orgánica municipal

La votación se realizará mediante el sistema de Boleta Única Electrónica

No habrá elecciones PASO en la provincia

Los salteños acudirán a las urnas el 16 de mayo de 2027 para elegir a sus autoridades provinciales y municipales, luego de que el gobernador Gustavo Sáenz resolviera separar la votación local del calendario electoral nacional. La decisión establece que la provincia definirá sus representantes cinco meses antes de las elecciones presidenciales, previstas para el 24 de octubre de ese año.

La convocatoria quedó formalizada mediante el decreto 762 y fue comunicada por el ministro de Gobierno, Nacho Jarsun, quien confirmó que la resolución fue firmada junto con el mandatario provincial. De esta manera, quedó definida la fecha que venía siendo evaluada por la administración salteña, que había considerado dos alternativas para mayo: el domingo 16 o el 23. Finalmente, se optó por la primera.

El desdoblamiento busca que la discusión política provincial tenga su propio calendario y que la elección de las autoridades locales no quede superpuesta con la campaña presidencial. Así, los ciudadanos de Salta deberán participar de dos instancias electorales durante 2027: primero para definir los cargos provinciales y municipales y, posteriormente, para votar a los representantes nacionales.

Al anunciar la convocatoria, Jarsun sostuvo que el objetivo es que los salteños puedan elegir a sus autoridades en una fecha independiente y luego participar de la elección nacional de octubre. La determinación confirma la estrategia del Gobierno provincial de mantener separadas ambas disputas electorales.

Salta se incorpora así al grupo de distritos que ya resolvieron adelantar sus comicios para 2027. Neuquén, por ejemplo, fijó su votación provincial para el 14 de febrero, mientras que otras jurisdicciones analizan adoptar una decisión similar. La separación de los calendarios aparece como una herramienta para que las fuerzas políticas locales puedan concentrar sus campañas en las cuestiones propias de cada distrito, sin quedar condicionadas por la competencia nacional.

La elección salteña tendrá un alcance amplio, ya que no solo se renovarán los principales cargos del Poder Ejecutivo provincial, sino también una parte de la representación legislativa y las autoridades municipales. Los ciudadanos elegirán gobernador y vicegobernador, además de representantes para las cámaras legislativas y los gobiernos locales.

En la Legislatura estarán en juego 11 bancas del Senado provincial y 30 de la Cámara de Diputados. También se definirán 60 intendencias y 222 cargos de concejales, lo que convertirá a la jornada electoral en una instancia clave para la configuración política de los distintos municipios.

A esos cargos se sumará una elección específica en Rivadavia Banda Sur, donde se elegirán convencionales constituyentes municipales. Los representantes tendrán la responsabilidad de elaborar una nueva Carta Orgánica, destinada a establecer las normas fundamentales para la organización institucional de ese municipio.

Otro de los aspectos definidos en la convocatoria es el mecanismo de votación. Los comicios se desarrollarán mediante el sistema de Boleta Única Electrónica, una modalidad que se utilizará para que los electores seleccionen las distintas categorías de candidatos. Además, no habrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), por lo que las agrupaciones políticas deberán resolver previamente sus candidaturas sin esa instancia electoral.

Con la fecha ya establecida, los partidos y espacios políticos de Salta tendrán por delante la preparación de una campaña que se desarrollará de manera independiente de la competencia presidencial. La renovación de los cargos ejecutivos, legislativos y municipales concentrará la atención en la política provincial desde los primeros meses de 2027.

La decisión de Sáenz también confirma que el calendario electoral del próximo año estará fragmentado entre las provincias que opten por votar antes de octubre y aquellas que eventualmente decidan mantener sus elecciones junto con la convocatoria nacional.