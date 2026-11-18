La salida de Milei fue definida por Grabois como una misión histórica de la oposición y la sociedad argentina.

El diputado calificó al Presidente como un peligro para el país, la región y la humanidad.

Grabois cuestionó las contradicciones entre los discursos políticos y los comportamientos personales de algunos dirigentes.

El caso de Martín Insaurralde fue utilizado como ejemplo de la distancia entre las declaraciones y las prácticas.

El legislador defendió la construcción de coaliciones opositoras bajo una ética de responsabilidad y objetivos comunes.

También cuestionó la concepción de la propiedad privada atribuida a Milei y reivindicó la dignidad humana, la justicia social y el bien común.

Juan Grabois elevó el tono de sus cuestionamientos contra Javier Milei y convocó a la oposición y a la sociedad argentina a asumir como una responsabilidad histórica la tarea de poner fin a su gobierno. El diputado nacional de Unión por la Patria sostuvo que el Presidente representa una amenaza que no se limita al escenario político argentino, sino que, a su entender, tiene consecuencias para toda la región y para el mundo.

Durante una entrevista televisiva, el dirigente definió a Milei como uno de los exponentes más extremos de una concepción que calificó como deshumanizante. En ese marco, consideró que enfrentar al actual Gobierno debe convertirse en un objetivo central de quienes se oponen a su proyecto político.

“Es una misión histórica de la oposición y del pueblo argentino sacar a Milei porque es un peligro para este país, un peligro para esta región y un peligro para la humanidad porque es uno de los voceros más extremos de la deshumanización”, afirmó.

Las declaraciones reflejaron una posición de fuerte confrontación con la administración libertaria y, al mismo tiempo, dejaron planteada la necesidad de construir una estrategia opositora capaz de reunir diferentes sectores políticos y sociales alrededor de un objetivo común.

Sin embargo, Grabois también puso el foco en las contradicciones internas de los espacios opositores. Para el legislador, la construcción de una alternativa política no puede limitarse a cuestionar las decisiones del oficialismo, sino que debe estar acompañada por una conducta coherente con los principios que sus dirigentes dicen defender.

En ese sentido, cuestionó especialmente a quienes reivindican públicamente la justicia social y el bien común, pero mantienen comportamientos personales que, según su interpretación, se encuentran alejados de esos valores.

“Hay una cosa que es muy dañina económica, social y espiritualmente, que es cuando predicás algo que no practicás”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó a dirigentes que defienden discursivamente la igualdad y la solidaridad, pero llevan adelante estilos de vida asociados con el lujo y los privilegios.

En ese contexto, aludió al caso del ex funcionario bonaerense Martín Insaurralde, a quien utilizó como referencia para cuestionar la distancia entre los discursos políticos y las conductas individuales. La crítica apuntó a la falta de correspondencia entre las posiciones ideológicas que se expresan públicamente y las decisiones personales de quienes ocupan responsabilidades de representación.

El diputado también reconoció las dificultades que supone la conformación de alianzas políticas amplias. Consideró que las coaliciones obligan a convivir con dirigentes con los que existen diferencias profundas, pero defendió esa convivencia cuando está subordinada a una finalidad política superior.

“En un momento de coaliciones, te tenés que fumar un montón de gente que vos decís que te gustaría estar en otro cuarto. Hay un objetivo mayor, que tiene que ver con la ética de responsabilidad”, explicó.

La definición expuso una tensión habitual en los espacios opositores: la necesidad de preservar las diferencias ideológicas y, al mismo tiempo, alcanzar acuerdos que permitan construir una propuesta común frente al oficialismo. Para Grabois, esa articulación no debería implicar abandonar los principios, sino asumir el compromiso de llevarlos a la práctica.

“Hay que hacer las dos cosas: predicarlo y sobre todas las cosas practicarlo”, insistió, al plantear que la credibilidad de una fuerza política depende tanto de sus propuestas como del comportamiento de sus integrantes.

Otro de los ejes de sus declaraciones estuvo relacionado con la doctrina social de la Iglesia, cuyos principios vinculó directamente con la tradición del movimiento nacional y popular. En particular, destacó la justicia social, el bien común y el destino universal de los bienes como fundamentos de una concepción política y económica que, según sostuvo, debe orientar la acción de quienes integran ese espacio.

Finalmente, Grabois trasladó esa discusión al terreno de la propiedad privada y cuestionó la visión que le atribuye al Presidente. Según su interpretación, Milei considera ese derecho como un valor absoluto, incluso cuando puede entrar en conflicto con otras necesidades fundamentales de las personas.

“Milei piensa que la propiedad privada es algo absoluto que está por encima de la dignidad y la vida humana”, afirmó.

De esta manera, el diputado combinó su convocatoria a desplazar políticamente al Gobierno con una crítica dirigida también hacia el interior de la oposición. Su planteo no se limitó a reclamar unidad frente a Milei: exigió que cualquier alternativa política tenga como condición la coherencia entre sus postulados ideológicos, sus prácticas y su compromiso con la justicia social.