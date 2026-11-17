Con la primera etapa en su tramo final y el puente sobre el río Carcarañá en plena construcción, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó este martes el acta de inicio de la segunda etapa del desvío de tránsito pesado de la ruta provincial 91, en inmediaciones de los puertos de Timbúes. La obra busca mejorar la seguridad vial y agilizar la circulación de camiones en uno de los principales corredores logísticos de la provincia.

Los trabajos demandarán una inversión de $50.899.943.224,69 y serán financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en el marco de su programa de acompañamiento a las obras de infraestructura impulsadas por el Gobierno de Santa Fe.

El proyecto contempla la pavimentación con hormigón del tramo que conecta la autopista con el complejo portuario, la construcción de dos rotondas y un puente ferroviario sobre la Ruta Nacional 11.

Además, se prevé la pavimentación y ampliación de cuatro calles, junto con la instalación de iluminación en uno de los principales cruces de la traza.

La intervención forma parte del plan provincial para mejorar la infraestructura vial vinculada al complejo agroexportador del Gran Rosario, reducir los conflictos entre el tránsito pesado y la circulación urbana y optimizar el acceso de los camiones a las terminales portuarias de Timbúes.