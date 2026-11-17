Franco Colapinto ya tiene la mira puesta en el Gran Premio de Las Vegas, una nueva cita de la Fórmula 1 que se disputará este fin de semana y marcará el cierre de la gira de la categoría por el continente americano en 2026. Para Alpine, el principal objetivo será recuperar competitividad y conseguir que sus dos pilotos vuelvan a sumar puntos.

En la previa de la competencia, el argentino expresó su entusiasmo por correr en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario y explicó cuáles serán las prioridades para conseguir un buen resultado. "Es muy emocionante correr en Las Vegas", manifestó.

Además, reconoció que el equipo necesita aprovechar mejor el rendimiento de su monoplaza después de las últimas presentaciones. "En las carreras recientes no hemos logrado aprovechar nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con el objetivo de corregir esto y tener un fin de semana exitoso", señaló en declaraciones difundidas por el sitio oficial de Alpine.

Colapinto también hizo referencia a las particularidades del circuito callejero, que atraviesa el famoso Las Vegas Strip y presenta condiciones diferentes a las de otras pistas de la temporada.

"El circuito de Las Vegas es uno de los más interesantes de este deporte, y resulta muy especial poder competir a lo largo del famoso Las Vegas Strip", destacó.

En cuanto a los aspectos técnicos, el piloto argentino advirtió que las bajas temperaturas durante la noche podrían convertirse en uno de los principales desafíos para los equipos. "Las temperaturas nocturnas en el desierto plantean un desafío interesante, por lo que mantener los neumáticos en el rango de funcionamiento óptimo será un objetivo clave", explicó.

A eso se suman las extensas rectas del trazado, que podrían favorecer los sobrepasos y generar una competencia atractiva. "Además, al contar con rectas muy largas —especialmente con los coches de este año—, podría ser una carrera realmente emocionante", agregó.

Por último, el argentino remarcó que Alpine deberá trabajar para evitar inconvenientes durante las distintas sesiones y aprovechar al máximo las prestaciones del auto. "Trabajaremos para tener un fin de semana sin contratiempos y extraer el máximo potencial del coche para conseguir un buen resultado", aseguró.

El equipo francés llega a Las Vegas con un antecedente que alimenta sus expectativas: durante 2026 consiguió sumar puntos en las dos competencias disputadas anteriormente en Estados Unidos, en Miami y Austin.

Colapinto, por su parte, viene de finalizar en el puesto 13 del Gran Premio de Brasil. En esa carrera tuvo una largada complicada, perdió algunas posiciones y luego consiguió recuperarlas, aunque no pudo avanzar más en la clasificación final. Su compañero, el francés Pierre Gasly, terminó en el decimocuarto lugar.

De cara a la próxima competencia, Gasly también se mostró confiado en poder mejorar el rendimiento del equipo. El francés contó que trabajó durante los últimos días en el simulador de la fábrica de Enstone y remarcó la importancia de conseguir un resultado positivo después de varias presentaciones difíciles.

"Este fin de semana, nuestro objetivo es que todo encaje a lo largo de todas las sesiones y conseguir un buen resultado para el equipo, algo que sin duda necesitamos tras unas semanas complicadas", expresó.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: cronograma del GP de Las Vegas de Fórmula 1

La actividad del Gran Premio de Las Vegas comenzará el jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 22, cuando se disputará la carrera principal. Debido a la diferencia horaria con Argentina, varias sesiones se desarrollarán durante la madrugada.

Jueves 19 de noviembre

Práctica Libre 1: 21.30.

Viernes 20 de noviembre

Práctica Libre 2: 1.

Práctica Libre 3: 21.30.

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 1.

Domingo 22 de noviembre