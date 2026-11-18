La inflación de octubre alcanzó el 2,2% y volvió a superar el umbral del 2% mensual

Los precios estacionales aumentaron 5,5% y tuvieron una incidencia significativa en el índice general

Las actividades agropecuarias, energéticas y mineras concentran el aporte positivo a la actividad económica

La industria, la construcción, el comercio y las ventas minoristas muestran señales persistentes de retroceso

La debilidad del consumo, los salarios reales y el crédito profundiza las dificultades para reactivar la economía

El estancamiento productivo y la inflación sostenida reabren el debate sobre un posible escenario de estanflación

La economía argentina enfrenta una combinación que comienza a generar preocupación: una inflación que volvió a acelerarse y una actividad productiva que no consigue consolidar una recuperación. El dato de octubre, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 2,2%, reabrió el debate sobre la posibilidad de que el país haya ingresado en una etapa de estanflación, caracterizada por la convivencia de aumentos de precios y estancamiento económico.

El resultado sorprendió a las estimaciones privadas, que proyectaban una variación mensual de entre 1,8% y 1,9%, en línea con el comportamiento de septiembre. La aceleración fue de 0,3 puntos porcentuales respecto del mes anterior y volvió a colocar la inflación por encima del umbral del 2%, una referencia que el Gobierno todavía no consigue perforar de manera sostenida.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó parte del incremento a las modificaciones introducidas en el Régimen de Zonas Frías, que implicaron una reducción de los subsidios aplicados a las tarifas de gas. Según su explicación, ese cambio aportó 0,3 puntos porcentuales al índice general. Sin embargo, los componentes que impulsaron los precios muestran que la aceleración tuvo varios factores.

Los precios estacionales aumentaron 5,5% durante octubre, frente al 2,9% registrado en septiembre, y explicaron casi una cuarta parte de la variación mensual. Dentro de ese segmento, las verduras, tubérculos y legumbres encabezaron las subas, con un incremento del 10,5%, que representó más del 15% del aumento total del IPC.

También tuvieron incidencia los precios regulados, que avanzaron 2,9%, seis décimas por encima del mes anterior. Este rubro explicó aproximadamente el 30% de la inflación mensual. Entre sus principales componentes se destacaron la electricidad, el gas y otros combustibles, que registraron un aumento del 6,5% y aportaron el 14% de la variación del índice general.

Pero el problema que comienza a adquirir mayor dimensión no se limita a la evolución de los precios. La persistente debilidad de la actividad económica plantea interrogantes sobre la capacidad del programa económico para generar una recuperación que alcance a la mayoría de los sectores.

Las estimaciones de MacroView indican que el Producto Bruto Interno (PBI) crecería apenas 1% durante este año. La consultora sostiene que el rebote observado entre mediados de 2024 y la primera mitad de 2025 no logró transformarse en una expansión generalizada. Desde entonces, la economía habría permanecido prácticamente estancada, con oscilaciones mensuales que no modificaron la tendencia.

El diagnóstico adquiere mayor gravedad al observar el comportamiento sectorial. Según sus cálculos, el nivel del PBI se encuentra 4% por debajo del registrado a fines del año pasado. Además, las actividades vinculadas con el agro, la energía y la minería explican prácticamente la totalidad del reducido crecimiento. Esas ramas representan alrededor del 15% de la economía, mientras que el 85% restante permanece estancado o registra retrocesos.

Los indicadores relevados por el Centro de Investigación del Ciclo Económico refuerzan ese panorama. Su Índice Compuesto de Actividad Económica de Argentina registró seis meses consecutivos de caídas, entre abril y septiembre de 2026. La industria manufacturera también acumuló retrocesos durante todo ese período, mientras que la construcción, después de dos meses iniciales de crecimiento, ingresó en terreno negativo.

El deterioro también alcanzó al consumo y al mercado laboral. Las ventas minoristas descendieron durante los seis meses analizados y las importaciones de bienes mantuvieron variaciones negativas. Los patentamientos de vehículos nuevos registraron caídas de dos dígitos en cada uno de esos meses.

A su vez, los asalariados privados registrados mostraron retrocesos y las remuneraciones brutas reales del sector privado acumularon bajas de entre 3% y 4,5% mensual en el período relevado. La tasa de incorporación al mercado laboral también pasó a terreno negativo desde junio. Como contrapartida, la recaudación nacional mostró una recuperación en agosto y septiembre, después de cuatro meses consecutivos de caídas.

Entre las explicaciones de este comportamiento, MacroView identificó una insuficiencia de pesos en circulación y una marcada debilidad del crédito. La consultora estimó que a la economía le faltan entre 40 y 50 billones de pesos, medidos en moneda constante, para recuperar niveles adecuados de liquidez y capacidad de compra.

Aunque el Banco Central emitió más de 20 billones de pesos mediante la compra de dólares, buena parte de esos recursos fue absorbida posteriormente por distintas operaciones monetarias y financieras del propio organismo y del Tesoro.

La estabilidad cambiaria nominal, las restricciones a la expansión monetaria y las dificultades para reducir la inflación por debajo del 2% mensual completan un escenario complejo. Mientras se esperan nuevos indicadores oficiales para determinar si se confirma una recesión técnica durante el tercer trimestre, la discusión sobre la estanflación gana espacio. El principal desafío del Gobierno ya no consiste solamente en contener los precios, sino también en conseguir que la estabilidad macroeconómica se traduzca en producción, consumo, inversión y empleo.