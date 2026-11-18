Los vencimientos totales de deuda en dólares para 2027 podrían alcanzar los US$32.000 millones, incluidos capital e intereses.

Los depósitos del Tesoro en el BCRA habrían caído de los US$3.700 millones proyectados a unos US$100 millones.

El Gobierno todavía enfrenta dificultades para completar el financiamiento previsto mediante la emisión de bonos en dólares.

Las privatizaciones registran demoras y sus ingresos podrían quedar por debajo de las proyecciones oficiales.

La consultora LCG estima un faltante de aproximadamente US$15.000 millones para cubrir las necesidades financieras.

Una eventual dolarización de carteras durante el año electoral podría elevar las compras privadas de divisas hasta US$32.000 millones.

La capacidad de la Argentina para afrontar los compromisos de deuda en dólares durante 2027 se convirtió en una de las principales preocupaciones de los inversores, tanto en el mercado financiero local como en Wall Street. Aunque Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, sostienen que el país dispone de recursos suficientes para enfrentar eventuales turbulencias cambiarias, las proyecciones financieras muestran un escenario más ajustado y necesidades de financiamiento que podrían superar ampliamente las previsiones originales.

El interrogante central pasa por determinar si el Tesoro y el Banco Central (BCRA) contarán con los dólares necesarios para afrontar un calendario de vencimientos que coincidirá con las elecciones presidenciales. Según las estimaciones disponibles, durante el próximo año deberán cubrir amortizaciones de deuda externa por aproximadamente US$22.000 millones, mientras que otros cálculos elevan los compromisos totales, incluidos los intereses, hasta los US$32.000 millones.

La incertidumbre también se refleja en el comportamiento de los bonos argentinos. El riesgo país se ubicó en torno de los 840 puntos básicos, prácticamente el doble del nivel que registraba cuando el equipo económico presentó su programa financiero para atravesar el período electoral. Ese encarecimiento del financiamiento dificulta la posibilidad de conseguir recursos en los mercados internacionales.

El esquema original contemplaba que el Tesoro obtuviera US$6.000 millones durante 2026 mediante colocaciones de títulos en dólares bajo legislación local y otros US$5.000 millones en 2027. Sin embargo, desde agosto pasado la Secretaría de Finanzas no concretó la emisión del bono AO29, que debía contribuir a completar el objetivo. Todavía quedarían unos US$800 millones pendientes de esa meta.

Otro supuesto que perdió consistencia es el de los depósitos en moneda extranjera que debía acumular el Tesoro en el BCRA. El programa proyectaba terminar 2026 con aproximadamente US$3.700 millones disponibles para comenzar el año siguiente. No obstante, después de los últimos pagos de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI), los depósitos habrían descendido hasta unos US$100 millones.

La situación resulta especialmente delicada porque en enero próximo habrá un vencimiento de aproximadamente US$4.500 millones correspondiente a bonos. De esta manera, el Gobierno deberá conseguir recursos adicionales para afrontar ese compromiso sin comprometer todavía más las reservas.

Las privatizaciones tampoco estarían aportando los ingresos previstos inicialmente. El programa contemplaba obtener US$800 millones durante 2026 y otros US$1.500 millones en 2027. Sin embargo, varias operaciones se demoraron y otras quedaron por debajo de las expectativas. La oferta por AySA, por ejemplo, fue de unos US$340 millones, frente a los US$450 millones estimados originalmente.

A eso se suman los retrasos en las privatizaciones de AMBA I, Belgrano Cargas y distintas centrales eléctricas. Como antecedentes de ingresos ya concretados figuran los US$700 millones obtenidos por las cuatro hidroeléctricas del Comahue y otros US$350 millones correspondientes a la participación estatal en Transener.

Una fuente adicional de divisas es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mediante el cual habrían ingresado alrededor de US$800 millones.

El panorama de financiamiento presenta otras exigencias. Un informe de la consultora GMA calcula vencimientos de capital en dólares por US$23.600 millones durante 2027, casi tres veces los US$8.200 millones de este año. Al incorporar los intereses, la cifra asciende a unos US$32.000 millones. También deberán refinanciarse compromisos de deuda pública en pesos por aproximadamente $115 billones, equivalentes a unos US$75.000 millones.

Las estimaciones sobre las necesidades adicionales tampoco son alentadoras. La consultora LCG considera que, aun contemplando un superávit comercial superior a US$15.000 millones, nuevos desembolsos del FMI por US$1.700 millones y el refinanciamiento de organismos públicos, existiría un faltante cercano a US$15.000 millones que debería conseguirse en los mercados.

A esa dificultad se agrega el riesgo de una dolarización de carteras durante la campaña electoral. Bajo un escenario relativamente favorable para el oficialismo, las compras de dólares de particulares podrían alcanzar los US$2.600 millones mensuales, con un acumulado anual cercano a los US$32.000 millones.

El antecedente de 2019, cuando después del triunfo opositor en las PASO se produjo una salida de aproximadamente US$25.000 millones en tres meses, constituye una referencia para los inversores.

El desafío de Caputo será recomponer el financiamiento, fortalecer la disponibilidad de divisas y recuperar la confianza antes de que la incertidumbre electoral vuelva a presionar sobre el mercado cambiario. Con vencimientos elevados y un colchón de dólares del Tesoro prácticamente agotado, la estrategia financiera para 2027 enfrenta una prueba decisiva.