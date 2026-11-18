Está bien que se multe a quienes circulan con escapes libres, pero Rafaela necesita mucho más que operativos aislados. Semáforos en rojo, exceso de velocidad, sendas peatonales y controles de alcoholemia siguen siendo asignaturas pendientes. La seguridad vial no se resuelve con anuncios: se construye con controles permanentes, educación y sanciones.

Celebramos que la Municipalidad de Rafaela finalmente avance con multas para quienes circulan con motocicletas con caños de escape libres o antirreglamentarios. Es una medida necesaria. Quienes creen que las calles de la ciudad son un circuito de carreras deben entender que no están solos en el espacio público y que su conducta no solamente molesta, sino que también puede poner en riesgo la vida de otras personas.

Los escapes libres son un problema. Pero también lo son las motos, los autos y las camionetas que circulan a velocidades altísimas por el centro y los barrios, como si las calles fueran pistas de competición.

Ahora bien, el intendente Leonardo Viotti debe entender que anunciar multas no es lo mismo que garantizar el cumplimiento de una ordenanza. Para que una norma tenga resultados necesita controles estrictos, continuidad y decisión política. No puede tratarse de un operativo de unos días, una fotografía para las redes sociales y después volver a la misma indiferencia de siempre.

Porque si algo necesita Rafaela es una política integral de seguridad vial, no una sucesión de parches para mostrar gestión.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Multas de hasta $4.500.000: el Municipio comenzará a sancionar a quienes circulen con escapes libres o antirreglamentarios.

Los escapes no son el único problema: el exceso de velocidad también pone en peligro la vida de peatones y conductores.

Semáforos y sendas peatonales: hace falta educación vial y controles efectivos para que se respeten.

Alcoholemia permanente: los operativos deben realizarse con mayor frecuencia y sin excepciones.

Menos fotos y más gestión: Viotti necesita sostener una política de seguridad vial durante todo el año.

La seguridad vial no empieza ni termina en un caño de escape

Según informó el Gobierno municipal, esta semana comenzará a regir el esquema de sanciones económicas, una vez cumplidos los 15 días otorgados para que los motociclistas adecuaran sus vehículos.

Las multas podrán llegar a los 4,5 millones de pesos. También se contempla la retención de motocicletas, incluso cuando estén estacionadas en la vía pública, el reemplazo obligatorio del escape irregular y el decomiso y posterior destrucción de los dispositivos retirados, de acuerdo con la Ordenanza 5.605.

Hasta aquí, nada que objetar. Al contrario: es una decisión que merece acompañamiento.

Pero sería un error que el intendente crea que con esto está dando respuesta a los problemas de seguridad vial de Rafaela.

¿Dónde está la campaña permanente para que los automovilistas respeten las sendas peatonales? ¿Cuántos conductores cruzan semáforos en rojo sin que exista una sanción? ¿Qué sucede con quienes circulan a velocidades absolutamente incompatibles con las calles de una ciudad? ¿Cuántos controles efectivos se realizan para evitar que alguien conduzca después de consumir alcohol?

Son preguntas que merecen respuestas y, fundamentalmente, acciones.

La velocidad mata. Y no importa si quien conduce tiene una moto, un automóvil o una camioneta. El peligro es exactamente el mismo cuando se convierte una calle en una pista de carreras.

También es indispensable que los controles de alcoholemia sean mucho más frecuentes. No alcanza con realizarlos ocasionalmente, anunciar los resultados y dar por cumplida la tarea. Deben ser una constante, especialmente durante las noches y los fines de semana.

Y aquí aparece otra cuestión que merece una explicación municipal.

En Rafaela hay noches en las que pareciera que la Municipalidad sabe perfectamente cuándo se realiza una fiesta en determinado boliche, pero los controles de alcoholemia parecen desaparecer precisamente en esos momentos en los que más necesarios serían.

Si existen controles, deben hacerse. Si no se hacen, alguien debería explicar por qué. La seguridad vial no puede tener horarios, conveniencias ni excepciones.

Y mucho menos puede depender de quién organiza una fiesta o de qué intereses puedan verse afectados.

Viotti: gobernar es controlar, educar y sostener las decisiones

El intendente tiene una oportunidad para demostrar que realmente existe una política de seguridad vial y que no estamos frente a otro anuncio destinado a ocupar espacio en las redes sociales.

Hay que educar, concientizar, controlar y sancionar. Hay que trabajar con las escuelas, con los clubes, con las instituciones y con los vecinos. Hay que instalar una cultura de respeto por las normas de tránsito.

Pero también hay que tener inspectores en la calle, operativos sostenidos y sanciones para todos, sin privilegios ni excepciones.

Porque de poco sirve imponer multas millonarias por un caño de escape si después se permite que vehículos circulen a velocidades peligrosas, que se ignoren los semáforos o que los peatones deban jugarse la vida para cruzar una calle.

Viotti debe comprender que la seguridad vial no se construye con una cámara delante, una publicación en Instagram y un anuncio rimbombante.

Se construye todos los días, incluso cuando no hay periodistas, fotógrafos ni funcionarios para mostrarlo.

Celebramos que se controle a quienes utilizan escapes libres. Pero queremos que se controle todo lo demás. Los vecinos no necesitan más fotografías de gestión: necesitan poder caminar, cruzar una calle y circular por Rafaela sin sentir que están poniendo en riesgo su vida.

Menos marketing, menos parches y más gestión. La seguridad de los rafaelinos no puede ser una campaña de temporada.