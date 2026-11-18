Los concejales María Paz Caruso y Juan Senn mantuvieron una reunión con autoridades de Aguas Santafesinas para conocer el estado de las obras en Rafaela, plantear problemas que afectan a distintos barrios y reclamar soluciones para sectores que todavía no cuentan con servicio de cloacas.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Reunión con ASSA: los concejales se entrevistaron con Darío Boscarol, vicepresidente de la empresa provincial.

Obras cloacales pendientes: solicitaron evaluar trabajos en calles Aguado y Progreso.

Reclamo de los vecinos: las familias afectadas deben afrontar importantes gastos para vaciar sus pozos negros.

Pérdidas de agua: también consultaron por los inconvenientes que se registran en distintos puntos de la ciudad.

Pedido de respuestas: reclamaron mayor rapidez en las reparaciones y una correcta señalización de las zonas intervenidas.

El reclamo por las cloacas, en el centro de la agenda

Con el objetivo de obtener precisiones sobre las intervenciones que Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) lleva adelante en Rafaela, los concejales María Paz Caruso y Juan Senn convocaron al vicepresidente de la compañía, Darío Boscarol, a una reunión en el Concejo Municipal que se desarrolló este martes.

Durante el encuentro, los ediles plantearon diferentes inquietudes vinculadas con el funcionamiento de los servicios, el avance de las obras y las dificultades que atraviesan vecinos de distintos sectores de la ciudad. Además, expresaron su voluntad de establecer canales de trabajo conjunto con la empresa.

Juan Senn explicó que anteriormente habían solicitado información al Ejecutivo municipal sobre determinadas cuestiones relacionadas con ASSA, teniendo en cuenta el trabajo coordinado entre ambas administraciones, pero que al no conseguir las respuestas esperadas decidieron recurrir directamente a las autoridades de la empresa provincial.

La reunión permitió acceder a información sobre los trabajos en marcha y trasladar reclamos concretos que requieren atención.

Uno de los temas centrales fue la necesidad de extender la red cloacal en dos sectores que llevan años esperando una solución.

Los concejales presentaron formalmente un pedido para que la empresa estudie la factibilidad de realizar las conexiones en calle Aguado, entre Echeverría y Río de Janeiro, en barrio Villa del Parque, y en calle Progreso, entre Abele y Champagnat, en barrio Barranquitas.

Según explicó Caruso, se trata de cuadras que quedaron excluidas de la infraestructura cloacal, pese a que buena parte de sus respectivos barrios ya dispone del servicio.

Los ediles consideran que, debido a la proximidad de las redes existentes, podrían ejecutarse intervenciones relativamente acotadas para resolver una demanda que permanece sin respuesta desde hace varios años.

Senn, por su parte, puso el acento en el impacto económico que esta situación representa para las familias. La falta de conexión obliga a los residentes a afrontar periódicamente los costos de desagote de pozos negros, un gasto que podría evitarse si se concretaran las obras pendientes.

En ese contexto, propuso explorar mecanismos de financiamiento mediante acuerdos entre el sector público y privado que permitan avanzar con los trabajos.

Pérdidas de agua y reparaciones pendientes

Otro de los asuntos abordados estuvo relacionado con las reiteradas pérdidas de agua y las reparaciones que se observan en diferentes puntos de Rafaela.

Durante la reunión, los concejales recibieron explicaciones sobre el programa de intervenciones que desarrolla ASSA y los plazos previstos para avanzar con mayor rapidez en las tareas.

También insistieron en la necesidad de que las reparaciones no se conviertan en nuevos problemas para quienes circulan por la ciudad. En ese sentido, remarcaron que cada intervención debe contar con la señalización correspondiente para prevenir accidentes y evitar inconvenientes en el tránsito.

Finalmente, Caruso y Senn señalaron que continuarán realizando gestiones ante los organismos responsables para impulsar respuestas a las demandas de los barrios, especialmente en materia de servicios esenciales.

La ampliación de las redes cloacales, la solución de las pérdidas de agua y la correcta ejecución de las reparaciones forman parte de una agenda que, según los concejales, necesita seguimiento y respuestas concretas.