Este martes, Mario Pergolini participó como invitado en La cocina rebelde (eltrece) y contó algunos detalles de su rutina doméstica. Durante la charla, reveló que es el encargado de hacer las compras y preparar la comida en su casa. Además, sorprendió al hablar sobre los hábitos alimentarios de su esposa y dos de sus hijos.

“Yo cocino todos los días menos los viernes. Y, además, hago las compras”, contó el conductor. Luego, explicó cómo organiza sus recorridos para conseguir los ingredientes: “Voy todos los días a la verdulería y soy como una señora, pido dos tomatitos, tres zanahorias...”.

Ante la sorpresa de los presentes, Pergolini aclaró que se trata de una costumbre habitual y que no estaba exagerando: “Voy de verdad todos los días. Me levanto a las 5:30 de la mañana y, cuando termino el programa, tipo 6 de la tarde, voy a la verdulería”.

En cuanto a sus especialidades en la cocina, el periodista aseguró que prefiere las preparaciones saladas y mencionó algunos de sus platos favoritos. “En general preparo cosas saladas; a veces me pongo a hacer pastas, canelones o ravioles, con la masa, con todo... Que no es complicado, pero suele llevar un tiempito prepararlos. También me gusta brasear las carnes”, detalló.

El plato que prepararon durante el programa fueron unos canelones y, cuando le preguntaron por su salsa preferida, el invitado respondió sin dudar: “La bolognesa”.

Sin embargo, también explicó que el consumo de carne es poco frecuente en su alimentación, principalmente por las elecciones de su familia. “Yo tengo dos hijos vegetarianos y mi mujer casi no come carne, así que como muy poca carne. Comeré una vez por semana, con suerte”, reveló el conductor de Otro día perdido (eltrece).

De todas formas, reconoció que hay ocasiones en las que hace una excepción y disfruta de un buen asado. “Cuando viene mi hijo mayor, ahí sí como carne. Le digo ‘vamos a una parrilla’”, concluyó.