En un nuevo episodio del Wandagate, la China Suárez volvió a ser noticia luego de que surgieran versiones que la relacionaron con otro futbolista. Cansada de los rumores, la actriz decidió romper el silencio y publicó un contundente descargo en sus redes sociales, en el que cuestionó duramente a los periodistas.

“Dejen de relacionar mi nombre con el de gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”, escribió en una historia de Instagram.

Luego, apuntó directamente contra el periodismo argentino: “La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree”.

En el mismo mensaje, también denunció una supuesta campaña en su contra y cuestionó el tratamiento que algunos medios hacen de su vida privada. “Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante. La mayoría de los medios son una mafia, si no estás con ellos, no obedecés o no pasás sobres, te ensucian”, expresó.

Aunque no mencionó a nadie en particular, sus palabras fueron interpretadas por los usuarios como una posible respuesta a Ángel de Brito, quien había deslizado en su programa Bondi que la actriz habría tenido un romance con un futbolista.

“Me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa... ojos lindos... Cosas que pasan”, comentó el conductor, sin revelar directamente la identidad del supuesto involucrado.