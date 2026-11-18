Mendoza será escenario este jueves y viernes de un encuentro que, además de tener a la minería como eje central, tendrá importantes implicancias políticas. La Cumbre de Minería Sostenible reunirá al gobernador anfitrión, Alfredo Cornejo, junto a otros mandatarios provinciales y representantes del Gobierno nacional, en momentos en que se negocian cambios en las reglas electorales.

Entre los gobernadores que confirmaron su participación se encuentran el jujeño Carlos Sadir y el santafesino Maximiliano Pullaro, ambos pertenecientes a la Unión Cívica Radical. Los tres dirigentes ya habían compartido actividades semanas atrás en Rosario, durante la denominada Expo RIGI, donde también estuvieron presentes Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Sin embargo, la importancia del encuentro excede la agenda minera. La convocatoria se produce mientras el oficialismo nacional mantiene conversaciones con distintos gobernadores para conseguir los respaldos necesarios en el Congreso para avanzar con la reforma electoral.

La presencia de funcionarios de primera línea refuerza el peso político de la cumbre. Está prevista la asistencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Uno de los puntos que genera mayor debate en las negociaciones es la posibilidad de implementar listas colectoras. Se trata de un mecanismo que permite que distintas listas legislativas acompañen a un mismo candidato presidencial.

Los gobernadores radicales habrían planteado esta alternativa dentro de las conversaciones sobre la reforma, vinculándola con la posibilidad de respaldar la suspensión de las elecciones primarias.

La propuesta abrió una discusión política, especialmente porque algunos de los dirigentes que hoy impulsan esa posibilidad habían expresado anteriormente posiciones contrarias a ese sistema. Entre los antecedentes mencionados aparecen publicaciones realizadas por Alfredo Cornejo en 2021.

De esta manera, la cumbre mendocina combinará debates sobre inversiones y desarrollo minero con negociaciones políticas que podrían tener consecuencias directas sobre el próximo escenario electoral argentino.