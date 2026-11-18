La Fórmula 1 se prepara para disputar el Gran Premio de Las Vegas, una de las últimas grandes citas de la temporada 2026 y el cierre de su gira por el continente americano. En la previa de la actividad en pista, Franco Colapinto habló sobre las expectativas de Alpine y dejó en claro cuál será el objetivo de la escudería francesa: recuperar el rendimiento y volver a sumar puntos después de algunas presentaciones complicadas.

El piloto argentino destacó las características particulares del circuito callejero estadounidense, aunque reconoció que el equipo necesita aprovechar mejor el potencial de su monoplaza para conseguir resultados más competitivos.

"En las carreras recientes no hemos logrado aprovechar nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con el objetivo de corregir esto y tener un fin de semana exitoso", expresó el pilarense en declaraciones difundidas por los canales oficiales de Alpine.

Las exigencias técnicas del circuito de Las Vegas

El trazado de Nevada representa un desafío particular para los equipos de la máxima categoría. Además de recorrer algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, los pilotos deberán adaptarse a las bajas temperaturas nocturnas y a un circuito caracterizado por sus extensas rectas y sectores de alta velocidad.

Colapinto se mostró entusiasmado por la posibilidad de competir nuevamente en este escenario y destacó su atractivo: "El circuito de Las Vegas es uno de los más interesantes de este deporte, y resulta muy especial poder competir a lo largo del famoso Las Vegas Strip".

Sin embargo, también advirtió sobre los aspectos que podrían marcar diferencias durante el fin de semana. "Las temperaturas nocturnas en el desierto plantean un desafío interesante, por lo que mantener los neumáticos en el rango de funcionamiento óptimo será un objetivo clave. Además, al contar con rectas muy largas —especialmente con los coches de este año—, podría ser una carrera realmente emocionante", explicó.

En cuanto a las expectativas deportivas, el argentino remarcó que Alpine deberá trabajar para evitar errores y conseguir el máximo rendimiento posible desde las primeras sesiones de entrenamientos.

"Trabajaremos para tener un fin de semana sin contratiempos y extraer el máximo potencial del coche para conseguir un buen resultado", aseguró.