La selección de Portugal comienza a transitar una nueva etapa sin Cristiano Ronaldo, después de más de dos décadas con el delantero como principal referente. Tras 23 años, 234 partidos y 146 goles, el histórico atacante anunció su despedida del combinado nacional y dejó un vacío importante en un plantel que deberá encontrar nuevas figuras para liderar el proyecto. De todas maneras, el recambio no parece ser un problema en cuanto a nombres: el equipo cuenta con futbolistas de jerarquía internacional y una generación que comienza a asumir un papel cada vez más relevante.

Entre los principales candidatos a tomar el protagonismo aparecen Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha y Rúben Dias. Todos cuentan con una amplia trayectoria internacional y experiencia en algunos de los clubes más importantes de Europa. A esa lista se suma João Neves, una de las jóvenes figuras que ya logró consolidarse en el mediocampo portugués y que apunta a convertirse en una pieza fundamental del equipo.

En el sector ofensivo, uno de los jugadores que podría beneficiarse con la salida de Cristiano es Gonçalo Ramos. El delantero del Milan conoce el funcionamiento de la selección y tendrá una oportunidad importante para ganar continuidad y asumir mayores responsabilidades. También aparecen Rafael Leão, Pedro Neto, João Félix y Francisco Trincão, distintas alternativas que le ofrecen al entrenador Jorge Jesus variantes para renovar el ataque.

Portugal, además, tiene varios proyectos juveniles que generan expectativas de cara al futuro. Rodrigo Mora y Geovany Quenda son dos de los nombres que aparecen en el radar. El primero es un mediapunta surgido de Porto, actualmente en Roma, que se destaca por su creatividad y capacidad para generar juego entre líneas. Quenda, por su parte, es un extremo de 19 años que llegó al Chelsea en este mercado y busca ganarse un lugar en el seleccionado mayor.

En la última convocatoria también tuvieron presencia Mateus Fernandes, Carlos Forbs y Gustavo Varela, otros futbolistas jóvenes que intentan abrirse camino y sumar experiencia con el equipo nacional.

El principal desafío de Jorge Jesus será encontrar una nueva estructura futbolística sin Cristiano Ronaldo como referencia, tanto dentro como fuera de la cancha. El entrenador dispone de una base consolidada, jugadores con experiencia en las principales ligas europeas y jóvenes talentos que comienzan a reclamar protagonismo. La tarea será lograr que todas esas piezas funcionen de manera colectiva y permitan sostener el nivel competitivo de Portugal.

Portugal y Argentina, dos procesos de renovación sin sus máximas figuras

La transición portuguesa tiene un punto de comparación con lo que ocurre en la selección argentina. Ambos equipos atraviesan procesos de renovación después de haber tenido durante años a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como sus grandes referentes.

Portugal sufrió un duro golpe en el primer partido sin su máxima figura, con una derrota por 4-0 frente a Dinamarca. Sin embargo, cuenta con futbolistas de amplia experiencia internacional y una camada de jóvenes talentos que se desempeñan en distintos equipos del fútbol europeo.

En Argentina, por su parte, la ausencia de Messi también representa un desafío para una generación que deberá encontrar nuevos líderes y sostener la identidad futbolística construida durante los últimos años.

El paralelismo entre ambos seleccionados resulta inevitable: las dos potencias del fútbol mundial comienzan a escribir una nueva historia después de la salida de los dos grandes protagonistas de las últimas décadas. Incluso sin estar presentes en sus equipos nacionales, Messi y Cristiano Ronaldo continúan marcando una época y dejando una huella difícil de igualar.