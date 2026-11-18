Nico Paz fue uno de los grandes protagonistas de la goleada de la Selección argentina por 7-0 ante Costa Rica en Córdoba. El mediocampista ofensivo tuvo una actuación sobresaliente durante el primer tiempo, en el que convirtió dos goles y se ganó el reconocimiento de sus compañeros, del cuerpo técnico y de los hinchas que estuvieron presentes en el estadio Mario Alberto Kempes.

Una vez finalizado el encuentro, el futbolista del Como fue consultado sobre una posibilidad que comienza a tomar fuerza: convertirse en el heredero de la camiseta número 10 que dejó Lionel Messi tras su retiro de la Selección argentina en octubre pasado. Sin embargo, el propio jugador evitó darle importancia a esa posibilidad y aseguró que su prioridad es disfrutar del presente.

"La verdad es que no pienso en eso. Yo pienso en disfrutar días como hoy y divertirme en el campo, porque es lo que más amo, jugar al fútbol y representar a tanta gente con la Selección. Quiero seguir haciendo eso", expresó en una entrevista con TyC Sports.

Además, Paz hizo un balance de su crecimiento durante 2026 y destacó la importancia de compartir equipo con futbolistas de tanta jerarquía.

"Creo que estoy mejorando, divirtiéndome en el campo y con la calidad de jugadores que tenemos, de calidad increíble, se hace más fácil. Es increíble poder jugar en este equipo", manifestó.

Los números respaldan el gran momento del mediocampista: es el máximo goleador de la Selección argentina desde el Mundial, con cinco tantos en cuatro partidos, frente a Bolivia, Burkina Faso, Benín y Costa Rica.

Su rendimiento y su proyección lo posicionan como uno de los futbolistas con mayores posibilidades de ganar protagonismo en esta nueva etapa de la Albiceleste. Aunque todavía no hay una decisión oficial sobre quién utilizará la camiseta número 10, Nico Paz aparece entre los nombres que generan mayor expectativa de cara al futuro.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre el futuro de la camiseta número 10

Desde el retiro internacional de Lionel Messi, una de las preguntas recurrentes para Lionel Scaloni está relacionada con el futuro del dorsal más emblemático de la Selección argentina.

En la conferencia de prensa previa al encuentro frente a Uruguay, el entrenador ya había explicado que la camiseta número 10 no sería utilizada durante la fecha FIFA y que todavía no tenía definido quién sería su próximo dueño.

"No tenemos tampoco pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria. Y cuando sea obligatoria, ya veremos a quién se la damos", había señalado.

Además, el técnico dejó en claro que no considera que la asignación del dorsal sea una cuestión urgente, aunque adelantó que, cuando llegue el momento de elegir, espera que la decisión sea definitiva.

"Pero no es algo que a mí me preocupe, no es algo que sea especialmente importante. Lo que sí es verdad es que el día que decidamos, esperamos que sea para siempre y no andar dándole la 10 a distintos jugadores, esa es un poco la idea", concluyó Scaloni.

Mientras tanto, Nico Paz continúa sumando argumentos dentro de la cancha. Con goles, talento y personalidad, el mediocampista se perfila como una de las grandes apuestas de la Selección para afrontar el recambio generacional.