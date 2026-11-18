La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las designaciones arbitrales para los octavos de final del Torneo Clausura, que comenzarán este viernes 20 de noviembre y se extenderán hasta el miércoles 25, con partidos distribuidos a lo largo de seis jornadas.

Entre los nombramientos más destacados aparecen los de River y Boca. Pablo Dóvalo será el encargado de dirigir el encuentro entre el Millonario y Lanús en el estadio Monumental, mientras que Luis Lobo Medina arbitrará el cruce entre el Xeneize e Independiente Rivadavia de Mendoza, que se disputará en La Bombonera.

Todos los árbitros de los octavos de final del Torneo Clausura

La AFA confirmó las autoridades de los ocho encuentros correspondientes a la primera instancia de los playoffs. Este es el cronograma completo:

Vélez (3A) vs. Belgrano (6B)

Día y hora: Viernes 20 de noviembre, a las 20:00.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Asistentes: Lucio Méndez (1) y Lucas Pardo (2).

Cuarto árbitro: Felipe Viola.

VAR / AVAR: Héctor Paletta / Diego Verlotta.

Defensa y Justicia (4A) vs. Barracas Central (5B)

Día y hora: Sábado 21 de noviembre, a las 15:00.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Asistentes: Facundo Rodríguez (1) y José Castelli (2).

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone.

VAR / AVAR: Bryan Ferreyra / Gastón Suárez.

Argentinos Juniors (2B) vs. Independiente (7A)

Día y hora: Sábado 21 de noviembre, a las 17:00.

Árbitro: Jorge Baliño.

Asistentes: Pablo González (1) y Matías Balmaceda (2).

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti.

VAR / AVAR: Fernando Echenique / Mauro Ramos Errasti.

Rosario Central (1B) vs. Gimnasia de Mendoza (8A)

Día y hora: Domingo 22 de noviembre, a las 16:00.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Asistentes: Sebastián Raineri (1) y Carlos Viglietti (2).

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva.

VAR / AVAR: Germán Delfino / Javier Uziga.

River (4A) vs. Lanús (5B)

Día y hora: Domingo 22 de noviembre, a las 19:00.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Asistentes: Pablo Gualtieri (1) y Eric Grunmann (2).

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR / AVAR: Gastón Monsón Brizuela / Iván Núñez.

Instituto (1A) vs. Huracán (8B)

Día y hora: Domingo 22 de noviembre, a las 22:00.

Árbitro: Darío Herrera.

Asistentes: Gabriel Chade (1) y Diego Martin (2).

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero.

VAR / AVAR: Yamil Possi / Walter Ferreyra.

Gimnasia La Plata (3B) vs. Newell's

Día y hora: Lunes 23 de noviembre, a las 17:00.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Asistentes: Miguel Savorani (1) y Hugo Páez (2).

Cuarto árbitro: Jorge Broggi.

VAR / AVAR: Sebastián Habib / Laura Fortunato.

Boca (2A) vs. Independiente Rivadavia (7B)

Día y hora: Miércoles 25 de noviembre, a las 21:00.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Asistentes: Juan Pablo Belatti (1) y Maximiliano Castelli (2).

Cuarto árbitro: Juan Pafundi.

VAR / AVAR: José Carreras / Wenceslao Meneses.

Cómo se jugarán los playoffs y cuándo será la final

Los octavos de final marcarán el inicio de la etapa eliminatoria del Torneo Clausura. La actividad comenzará el viernes con el partido entre Vélez y Belgrano, continuará durante el fin de semana con varios cruces atractivos y tendrá su cierre el miércoles 25 de noviembre, cuando Boca reciba a Independiente Rivadavia.

Todas las instancias eliminatorias se disputarán a partido único en el estadio del equipo que haya terminado mejor ubicado en la fase regular. Si al cabo de los 90 minutos reglamentarios el resultado termina igualado, se jugará un tiempo suplementario de dos períodos de 15 minutos. En caso de que persista la igualdad, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.

Este sistema de desempate también se aplicará en los cuartos de final y las semifinales.

La definición del campeonato tendrá un escenario diferente: la final se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, en cancha neutral y bajo el mismo reglamento de definición.