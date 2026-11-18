Después de cerrar el 2026 con una contundente goleada por 7-0 ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que repasó el año de la Selección argentina, analizó el crecimiento de los futbolistas jóvenes y se refirió a los desafíos que tendrá el equipo en la próxima temporada.

En un escenario de renovación generacional, atravesado por la ausencia de Lionel Messi y la reciente derrota frente a Uruguay, el entrenador realizó un balance de lo conseguido, destacó el rendimiento de las nuevas figuras y expresó su preocupación por la falta de definiciones sobre el calendario internacional de 2027.

En primer lugar, el técnico nacido en Pujato puso el foco en la identidad futbolística del equipo y valoró la manera en que Argentina afrontó sus compromisos, más allá de los resultados obtenidos.

"Lo primero que se me viene a la cabeza es estar satisfecho por haber hecho un buen trabajo, por haber intentado ser siempre protagonistas y ser siempre Argentina. Más allá de ganar o no, la Selección intentó tener una manera de jugar y eso nos llena de orgullo", expresó.

El balance de Scaloni sobre el año y los recuerdos del Mundial

Al analizar el recorrido de la Albiceleste durante 2026, Scaloni consideró que el balance fue positivo y remarcó que el equipo ya comenzó a transitar una nueva etapa, con la mirada puesta en los próximos desafíos.

"Hemos competido, llegamos a la final del Mundial y dimos la cara. Hay veces que se gana y otras que no, como pasó en la final, pero el balance del año es positivo y comienza un nuevo reto a partir del 1 de enero", señaló.

También fue consultado sobre los momentos que más recuerda de la temporada y eligió dos encuentros que marcaron el recorrido del seleccionado: los enfrentamientos ante Egipto e Inglaterra.

"No soy mucho de mirar para atrás, pero si tuviera que dejar una imagen sería después de los partidos ante Egipto o Inglaterra, que fueron épicos. Seguramente el de Inglaterra fue mucho más emotivo por la sensación de sentirte lleno", recordó.

Por otra parte, el entrenador se mostró agradecido por el acompañamiento del público cordobés y destacó el vínculo que se genera entre el equipo y los hinchas cada vez que juega la Selección.

"Quedé encantado con la gente y con el estado de la cancha. Cuando la Selección juega, todo el mundo se une y eso es lo mejor que tenemos ganado. Nos duele no haber podido traerles la Copa del Mundo, pero hemos generado que, aun sin ganar, se reconozca el trabajo", manifestó.

Los elogios a Nico Paz y la confianza en las nuevas figuras

Uno de los nombres propios de la goleada ante Costa Rica fue Nico Paz, quien tuvo una destacada actuación y convirtió dos goles. El entrenador valoró sus condiciones futbolísticas, pero también resaltó su personalidad y su capacidad para adaptarse a las necesidades del equipo.

"Creo que puede hacer mucho más. Da la sensación de ser un futbolista verdadero: cuando tiene que ser 'malo', choca, y cuando tiene que jugar, juega. Es joven todavía, pero jugó estos dos partidos muy bien, se hizo cargo y estamos ilusionados", sostuvo.

En ese sentido, Scaloni volvió a remarcar que el funcionamiento colectivo está por encima de cualquier individualidad y destacó la importancia de que los futbolistas más jóvenes comprendan esa filosofía.

"Nico tiene un montón de cosas, pero sabe que primero está el equipo y después lo individual. Si lo entendió el mejor de la historia, cómo no lo van a entender Nico, Franco (Mastantuono) o Julián (Álvarez)", afirmó.

El técnico también se refirió a Mariano Troilo, quien tuvo su estreno oficial con la camiseta de la Selección mayor durante el encuentro en Córdoba. El defensor recibió el respaldo del entrenador, que destacó su proyección y lo incluyó entre los futbolistas que siguen de cerca.

"Estamos ilusionados con él, es uno de los chicos que venimos siguiendo y va a seguir creciendo. Hoy era un partido en el que quizá podía jugar de inicio, pero se dio que debute después. Dependerá de él seguir en esta sintonía; se lleva un debut que no se va a olvidar", expresó.

La salida de Walter Samuel y la incertidumbre por el calendario de 2027

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la salida de Walter Samuel del cuerpo técnico, una decisión que representa una modificación importante en el grupo de trabajo que acompaña a Scaloni desde el inicio de su ciclo.

El entrenador reconoció que se trata de una baja significativa, tanto por su aporte profesional como por el vínculo personal que construyeron durante estos años.

"Es una pérdida importante más allá de lo táctico, porque ha sido una ayuda fundamental. No lo vamos a reemplazar, seguiremos con nuestra manera de ser", explicó.

Además, dejó una reflexión sobre la relación de amistad que los une y la importancia de los vínculos construidos durante el camino: "La pelota entra o no, pero lo más importante son los amigos; y si tenés que ganar o perder, que sea con ellos".

Por último, Scaloni manifestó su malestar por la falta de certezas sobre la organización del fútbol internacional para 2027. La ausencia de definiciones de FIFA y CONMEBOL sobre las próximas Eliminatorias y el calendario de amistosos dificulta la planificación de la Selección.

"Veremos si en marzo hay amistosos o si arrancan las Eliminatorias, y qué formato van a tener. Está todo en el aire y eso no está bueno porque no podemos planificar mucho. Si no hay Eliminatorias, buscaremos rivales; a nosotros nos interesa jugar", sostuvo.

Finalmente, el entrenador fue consultado por las recientes declaraciones de Unai Simón sobre las diferencias entre el fútbol europeo y el sudamericano. Sin entrar en una polémica, Scaloni respetó la postura del arquero español y evitó profundizar en el tema.

"No lo escuché, es una opinión suya y es válida. No creo que lo diga con mala intención. Inglaterra es una gran selección a la cual nosotros le ganamos, pero son opiniones", concluyó.