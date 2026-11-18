La Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Rafaela invita a participar del cuarto encuentro del ciclo de charlas "Mensajes en una botella" que brindará la disertante Lic. Ana Davicino en el Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi".



El mismo será el próximo jueves 19 de noviembre a las 19:00, con entrada libre y gratuita. El título en esta ocasión es: "Fragmentos del presente. El montaje y la posibilidad de leer la Historia de otro modo".



Fragmentos, imágenes, citas y restos. Una aproximación al pensamiento de Benjamin para pensar el montaje como forma de conocimiento: reunir aquello que parecía separado para producir nuevas constelaciones de sentido.



"Mensajes en una botella" es un ciclo de seis encuentros que propone recuperar autores, obras y experiencias que, producidas en otros momentos históricos, continúan interrogando nuestro presente.



La propuesta toma como punto de partida la imagen de los mensajes arrojados al mar dentro de una botella: ideas que atraviesan el tiempo, cambian de contexto y encuentran nuevos lectores. A partir de esta metáfora, el ciclo busca establecer diálogos entre distintas épocas y pensar problemas actuales desde la filosofía, el arte, la literatura, la política y la cultura.



Los dos encuentros restantes serán virtuales en fechas a confimar. Las charlas son gratuitas y estan abiertas al público general.



El ciclo busca convertir al museo en un espacio no solo de contemplación y circulación de obras, sino también de producción de pensamiento, encuentro y debate, poniendo en diálogo las prácticas artísticas con la filosofía, la historia y los problemas de nuestro presente.



Está organizado por Colectivo Z y Espacio Cultural El Bodegón, con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.