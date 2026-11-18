El concejal Lisandro Másico (PDP – Unidos), participó de la reunión con los funcionarios provinciales y locales de Aguas Santafesinas S.A. , la cual se llevó a cabo en el recinto del Concejo Municipal.

Si bien se abordaron temas relacionados al estado de avance de las obras de reparaciones que se están llevando a cabo en la Ciudad, el edil aprovechó el encuentro para requerir la modificación el Anexo I.2.10 – Reglamento del Usuario y/o la disposición que corresponda, a los fines de que se proceda a cortar el servicio a los ocupantes ilegales de un inmueble, siempre y cuando exista denuncia del hecho delictivo ante el Ministerio Público de la Acusación, por parte de autoridades públicas municipales y/o provinciales y/o nacionales.

Lisandro Mársico, había ingresado un proyecto de resolución, acompañado por la Concejal Carla Boidi, y que fue aprobado por unanimidad por el Órgano Legislativo, solicitando la modificación del Reglamento del Usuario, en virtud de las injusticias que se producen, porque se suceden casos de propiedades usurpadas, donde el propietario pide el corte no se lo dan y luego cuando logra recuperar el inmueble, la empresa le cobra por el servicio brindado a los usurpadores.

“La ocupación ilegal de predios y casas es un fenómeno social y legal que plantea una serie de desafíos tanto para los propietarios del inmueble como para las autoridades. Se ha tornado práctica frecuente en la Ciudad que individuos ocupan de manera ilegal propiedades que no les pertenecen, generando conflictos legales, sociales, que van acompañados con hechos de violencia, los cuales generan en la comunidad impotencia e indignación, especialmente a quienes habitan en las inmediaciones del espacio tomado” manifestó el edil pedepista Lisandro Mársico.

“Que ante la situación descripta corresponde el corte no solo del servicio de agua sino, como ya lo he plateado en otra iniciativa, la supresión del servicio eléctrico, con la finalidad de entorpecer la intrusión de las viviendas”, finalizó Mársico.