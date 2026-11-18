La Municipalidad de Rafaela, a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente, participó del Segundo Foro Provincial de Educación Ambiental Integral, realizado en la ciudad de Rosario.

El encuentro, desarrollado bajo el lema “Territorios que enseñan, comunidades que transforman”, reunió distintas experiencias y propuestas vinculadas con la educación ambiental, generando espacios de intercambio y reflexión sobre las acciones que se llevan adelante en el territorio.

En representación del Municipio participaron Mateo Corrado, coordinador de Servicios Públicos y Ambiente, junto a integrantes del equipo de trabajo, quienes presentaron el programa “Mi Barrio Recicla”, una iniciativa que se desarrolla en Rafaela desde hace más de un año.

La presentación tuvo como objetivo compartir con otras localidades la experiencia local en materia de separación de residuos domiciliarios, especialmente las tareas de control, seguimiento y concientización que se realizan en los distintos barrios de la ciudad.

A través de este programa se llevan adelante recorridos para verificar la correcta disposición de los residuos, detectar situaciones que requieren mejoras y brindar información a los vecinos sobre la importancia de separar los materiales recuperables de aquellos que no lo son.

La participación se enmarcó en los espacios de intercambio de experiencias de Educación Ambiental Integral previstos dentro de una jornada que también incluyó exposiciones, paneles y presentaciones vinculadas con la educación ambiental y el cambio climático.

Esta instancia permitió visibilizar el trabajo que se sostiene en Rafaela, conocer iniciativas implementadas en otras localidades y compartir herramientas que contribuyan a fortalecer las políticas ambientales municipales.

De esta manera, el Municipio continúa promoviendo la educación ambiental como una herramienta fundamental para mejorar la gestión de residuos, fomentar la participación ciudadana y consolidar hábitos responsables en el cuidado del ambiente.