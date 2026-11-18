El Concejo Municipal recibió a la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, María Emilia Vidal, para analizar una iniciativa que propone otorgar un beneficio a los propietarios de viviendas que cuentan con garaje en funcionamiento dentro del área de estacionamiento controlado. La propuesta abre un debate sobre el uso del espacio público, la disponibilidad de lugares para estacionar y la necesidad de mantener la rotación vehicular.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi impulsan el proyecto.

La iniciativa permitiría estacionar frente al propio garaje, en paralelo al cordón, sin pagar la tarifa de la ZEC.

María Emilia Vidal advirtió que la medida podría reducir la cantidad de espacios disponibles.

El Ejecutivo considera necesario evaluar el impacto sobre las dársenas y la rotación vehicular.

El proyecto seguirá siendo analizado en comisión antes de avanzar.

Una propuesta que enfrenta el beneficio particular con el funcionamiento de la ZEC

La posibilidad de que los vecinos puedan estacionar sus vehículos frente a sus propios garajes sin tener que pagar por el servicio de estacionamiento controlado comenzó a ser discutida en el ámbito del Concejo Municipal de Rafaela.

La iniciativa, presentada por los concejales Lisandro Mársico y Carla Boidi, contempla habilitar a los frentistas que tengan garajes en uso a dejar sus automóviles frente a sus propiedades, en forma paralela al cordón de la vereda y dentro del sector comprendido por la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), sin abonar el importe establecido.

Para abordar los alcances de la propuesta, los ediles mantuvieron un encuentro con la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, María Emilia Vidal, quien planteó la necesidad de estudiar en profundidad las consecuencias que podría generar su aplicación.

Al término de la reunión, la funcionaria reconoció que se trata de un planteo que puede representar una ventaja para los vecinos, aunque advirtió que antes de avanzar es necesario determinar qué efectos tendría sobre la organización del estacionamiento en el centro de la ciudad.

El espacio disponible, en el centro de la discusión

Uno de los principales interrogantes pasa por la cantidad de lugares de estacionamiento que podrían perderse si se aprueba la iniciativa.

Vidal explicó que no alcanza con considerar el beneficio para quienes viven frente a un garaje, sino que también deben contemplarse las dimensiones de cada sector, la distribución de los vehículos y la disponibilidad general de dársenas.

En ese sentido, consideró indispensable establecer cuántos espacios podrían quedar afectados y de qué manera se podría reorganizar el estacionamiento para evitar consecuencias negativas sobre el sistema vigente.

La funcionaria también puso sobre la mesa una cuestión que considera central: actualmente, una de las demandas de los usuarios es contar con más lugares para estacionar y garantizar una mayor circulación de vehículos.

Precisamente, uno de los objetivos de la ZEC es favorecer la rotación, evitando que los mismos automóviles permanezcan durante períodos prolongados ocupando los espacios disponibles.

El proyecto seguirá en comisión

Otro de los aspectos planteados durante el encuentro fue la necesidad de conocer experiencias de otras localidades donde se hayan implementado disposiciones similares, para evaluar sus resultados y determinar si podrían adaptarse a la realidad de Rafaela.

Desde el área de Desarrollo Urbano señalaron que el Ejecutivo viene trabajando en la optimización de los espacios existentes y en la recuperación de dársenas, por lo que cualquier modificación debe analizarse en relación con esa política.

Por el momento, la propuesta continuará su recorrido legislativo en comisión, donde los concejales tendrán que profundizar el estudio antes de definir los próximos pasos.

El planteo deja abierto un interrogante que no es menor: ¿cómo encontrar un equilibrio entre el derecho de los frentistas a obtener un beneficio frente a sus propias viviendas y la necesidad de preservar los espacios públicos destinados al estacionamiento?

La discusión recién comienza y la decisión deberá contemplar tanto las necesidades de los vecinos directamente involucrados como las de quienes diariamente utilizan la ZEC para circular y estacionar en Rafaela.