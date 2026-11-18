La actividad industrial de Santa Fe volvió a mostrar señales de retroceso durante septiembre y profundizó las dificultades que atraviesa el sector manufacturero. De acuerdo con un informe de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), la producción registró una caída interanual del 4,8%, mientras que el balance de los primeros nueve meses del año reflejó una contracción acumulada del 3,4%.

El panorama también resultó negativo en la comparación mensual. Al descontar los factores estacionales, la actividad fabril cayó un 2,3% respecto de agosto, evidenciando nuevas dificultades para sostener el nivel de producción.

Si bien los registros muestran que la industria provincial todavía se encuentra un 4,7% por encima de los niveles de septiembre de 2023, la comparación con 2022 refleja una situación más compleja: el volumen de producción permanece un 7,8% por debajo de los valores alcanzados en aquel período.

La situación de Santa Fe presenta indicadores más desfavorables que el promedio nacional. Según los datos del INDEC, la producción manufacturera argentina disminuyó un 0,2% frente a agosto y registró una baja interanual del 3,4% durante septiembre.

De esta manera, el sector industrial nacional acumuló nueve meses consecutivos de resultados negativos, en un contexto que continúa afectando a diferentes ramas de la actividad.

Entre los rubros más perjudicados aparecen la industria textil, la fabricación de muebles, la maquinaria y el sector químico, actividades que encabezan las mayores contracciones.

Los números reflejan las dificultades que enfrenta la industria santafesina y vuelven a encender las señales de preocupación entre los sectores productivos, en medio de un escenario de menor actividad y persistente debilidad en distintos segmentos manufactureros.