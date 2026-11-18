León XIV pidió a Milei mayor atención hacia los sectores vulnerables de la sociedad argentina

El Papa destacó la cordialidad de sus encuentros con el Presidente pese a las diferencias ideológicas

La inteligencia artificial y el papel del Estado representan diferencias entre las concepciones de ambos

El pontífice cuestionó la violencia verbal y advirtió sobre las consecuencias de la polarización política

Defendió el fortalecimiento de las pequeñas empresas, el empleo y una distribución más equitativa de la riqueza

El mensaje central de su visita fue recuperar el diálogo, la reconciliación y la búsqueda del bien común

El regreso de León XIV a Roma dejó una serie de definiciones sobre la situación argentina que trascendieron el balance de su gira latinoamericana. Durante una conferencia de prensa a bordo del avión papal, el pontífice se refirió a sus encuentros con Javier Milei, describió el diálogo que mantuvieron sobre la realidad económica y social del país y volvió a reclamar una política orientada al bien común, con especial atención a los sectores más necesitados. También expresó su preocupación por la violencia verbal, el enfrentamiento político y la creciente dificultad para construir consensos.

La conversación se desarrolló durante aproximadamente una hora, ante unos 80 periodistas que acompañaban el viaje de regreso desde Lima. Con un tono distendido, aunque visiblemente cansado, el Papa respondió preguntas en español, italiano e inglés y comenzó haciendo referencia a su estado de salud. Reconoció que todavía no se encuentra completamente recuperado, pero aseguró que evoluciona favorablemente y destacó la resistencia como una de las fortalezas que considera haber recibido de Dios.

Las consultas sobre la Argentina permitieron conocer con mayor precisión cómo interpreta su relación con Milei y qué mensaje buscó transmitirle durante sus encuentros en el Vaticano. León XIV recordó que tanto él como Francisco mantuvieron conversaciones cordiales con el Presidente, pese a las diferencias ideológicas que los separaban.

El pontífice destacó que la cordialidad personal no implica coincidencia política y explicó que su propósito no consiste en intervenir en las disputas partidarias, sino en defender principios vinculados con la dignidad humana. En ese sentido, sostuvo que durante sus conversaciones con Milei insistió en la necesidad de prestar mayor atención a quienes atraviesan las situaciones sociales más difíciles.

También señaló que hablaron sobre la economía argentina y las dificultades que enfrentaba el país cuando comenzó la actual administración. Según su descripción, existió una comprensión compartida sobre la importancia de proteger la vida y el valor de cada persona en todas las etapas de su existencia.

Sin embargo, las coincidencias no eliminan las diferencias entre las concepciones del Gobierno y las posiciones del pontífice. Uno de los terrenos donde esas divergencias aparecen con mayor claridad es la inteligencia artificial. La primera encíclica de León XIV, titulada Magnífica Humanidad, aborda precisamente el impacto de esa tecnología sobre la sociedad contemporánea y plantea la necesidad de establecer mecanismos de regulación estatal. Milei, por el contrario, sostiene una visión mucho más distante de la intervención pública en ese campo.

Más allá de esas diferencias, el mensaje político más significativo del Papa estuvo relacionado con el clima de confrontación que atraviesa la Argentina. Sin identificarse con ninguno de los espacios en disputa, cuestionó la utilización de un lenguaje violento y advirtió sobre las consecuencias de una polarización que termina deteriorando incluso los vínculos familiares y personales.

León XIV consideró que las diferencias de opinión son inevitables en una sociedad democrática, pero sostuvo que no deben transformarse en odio ni impedir la posibilidad de diálogo. Su planteo apuntó a recuperar la capacidad de construir acuerdos, reconocer al otro y buscar soluciones que prioricen el interés colectivo.

La referencia tuvo una dimensión particular por el contexto político argentino y por las tensiones que caracterizan la relación entre el oficialismo y sus adversarios. El Papa evitó formular acusaciones directas contra el Gobierno, pero dejó en claro que la convivencia democrática exige moderación, respeto y una responsabilidad mayor por parte de quienes ejercen funciones públicas.

La situación económica también ocupó un lugar importante en la conferencia. Consultado por el desempleo, la pobreza y las dificultades de la clase media, León XIV reclamó un esfuerzo conjunto entre la dirigencia política y la sociedad para mejorar las condiciones de vida de la población.

En esa línea, defendió la necesidad de fortalecer a las pequeñas empresas como generadoras de empleo y planteó la importancia de una distribución más equitativa de la riqueza. Advirtió especialmente sobre el riesgo de que la clase media continúe reduciéndose hasta perder su capacidad de sostener una vida digna y contribuir al desarrollo social.

Su propuesta incluyó la cooperación internacional y la búsqueda de respuestas económicas que permitan proteger a los trabajadores y a los sectores más vulnerables. No se trató de una intervención aislada, sino de la continuidad de los planteos que había desarrollado durante su visita a la Argentina.

De esta manera, León XIV concluyó su gira latinoamericana con un mensaje que combinó prudencia diplomática y definiciones sociales concretas. Sin confrontar directamente con Milei, dejó planteadas diferencias sobre el papel del Estado, la distribución de la riqueza y las responsabilidades de la dirigencia. Su principal advertencia, sin embargo, apuntó a una cuestión que atraviesa toda la vida institucional argentina: ninguna diferencia política debería justificar el odio ni desplazar la búsqueda del bien común.