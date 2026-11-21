La Libertad Avanza convocó para el 25 de noviembre al plenario de comisiones del Senado para debatir la ley de Ludopatía.

El proyecto aprobado por Diputados en noviembre de 2024 permanece sin tratamiento en la Cámara alta desde hace más de 700 días.

El oficialismo prepara un dictamen propio que busca establecer mayores restricciones para proteger a los menores de edad.

La propuesta contempla límites a la publicidad de apuestas similares a los aplicados a los productos derivados del tabaco.

Se analiza incorporar controles biométricos y verificación de identidad y edad en tiempo real mediante el RENAPER.

El ENACOM podría intervenir para dar de baja sitios de apuestas online que incumplan las disposiciones de la futura regulación.

Después de permanecer más de 700 días sin avances en el Senado, el proyecto de ley destinado a prevenir la ludopatía y regular las apuestas online tendrá finalmente una instancia de debate en comisión. La decisión de La Libertad Avanza de convocar a un plenario para la próxima semana modificó el escenario legislativo de una iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que enfrenta plazos para no perder estado parlamentario.

La reunión fue convocada para el miércoles 25 de noviembre a las 10 y contará con la participación de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, cuyos titulares pertenecen al oficialismo. El temario contempla 14 expedientes relacionados con la prevención de la ludopatía, entre ellos el texto aprobado por Diputados el 27 de noviembre de 2024.

La convocatoria se produjo luego de que la oposición intensificara sus reclamos para que el Senado tratara la iniciativa y ante la proximidad de una nueva instancia legislativa decisiva. Hasta ahora, el bloque libertario había impedido avanzar con el proyecto, pese a los pedidos de distintos sectores políticos para que se discutiera en el recinto.

El cambio de posición del oficialismo está acompañado por la intención de elaborar un dictamen propio. Desde La Libertad Avanza sostienen que el texto aprobado por la Cámara baja necesita modificaciones y que existen aspectos que podrían reforzarse para establecer mayores controles sobre las plataformas de apuestas y, especialmente, impedir el acceso de menores de edad.

La nueva propuesta está siendo trabajada por el senador Agustín Coto y, según anticiparon desde el espacio oficialista, tendrá un enfoque más restrictivo que el planteado anteriormente por el Gobierno. La principal prioridad será establecer barreras que impidan que niños y adolescentes puedan participar de juegos de apuestas por internet.

Entre las modificaciones que se analizan figura la aplicación de restricciones a la publicidad similares a las que rigen para los productos derivados del tabaco. El objetivo es limitar la difusión de las apuestas y evitar que los mensajes promocionales puedan llegar a menores de edad.

Otro de los ejes centrales será el fortalecimiento de los mecanismos de identificación de los usuarios. La iniciativa contempla controles biométricos y la verificación en tiempo real de los datos personales y del Documento Nacional de Identidad mediante la conexión con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

La intención es que las plataformas deban acreditar de manera fehaciente la identidad y la edad de quienes intenten registrarse, eliminando las posibilidades de que los menores puedan utilizar servicios de apuestas mediante datos falsos o mecanismos de validación insuficientes.

También se evalúa otorgar mayores facultades al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para intervenir sobre los sitios de apuestas online que incumplan las disposiciones establecidas por la futura ley. Entre las herramientas previstas aparece la posibilidad de disponer la baja de páginas web que no respeten las condiciones regulatorias.

Sin embargo, el giro del oficialismo no generó confianza en todos los sectores de la oposición. Legisladores peronistas cuestionaron que La Libertad Avanza haya mantenido bloqueado el tratamiento durante casi dos años y ahora sostenga que pretende avanzar con una regulación más exigente. También señalaron que las iniciativas anteriores del oficialismo estaban concentradas principalmente en combatir el juego ilegal, una actividad que ya se encuentra fuera de la legalidad.

El debate incluye, además del proyecto con media sanción impulsado por el diputado Maximiliano Ferraro, otras doce iniciativas presentadas por Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Moveré por Santa Cruz, Independencia y La Libertad Avanza. En total, los senadores tendrán sobre la mesa 14 expedientes para analizar y eventualmente unificar criterios.

Ferraro expresó su malestar por la demora legislativa y cuestionó que los senadores no aceptaran tratar la iniciativa de manera inmediata. El diputado reclamó que se abandonaran las especulaciones políticas y se avanzara con una votación, al considerar injustificable que una propuesta aprobada en Diputados permaneciera tanto tiempo sin tratamiento.

La situación también está atravesada por los plazos parlamentarios. El proyecto aprobado en noviembre de 2024 podría perder estado parlamentario a finales de febrero de 2027 si no consigue avanzar, salvo que el Poder Ejecutivo decida incorporarlo al temario de sesiones extraordinarias.

De esta manera, el plenario del próximo miércoles será una instancia determinante para conocer si el oficialismo y la oposición logran acercar posiciones sobre una regulación que busca establecer controles sobre las apuestas digitales, limitar su publicidad y reforzar la protección de niños y adolescentes.