Después de los 50 años, incorporar frutas de estación como sandía, melón, duraznos, ciruelas y frutos rojos puede ser una buena estrategia para sumar agua, fibra, vitaminas y minerales a la alimentación. Durante el verano, las altas temperaturas aumentan las necesidades de hidratación, mientras que el requerimiento energético puede disminuir con la edad, aunque el organismo continúa necesitando una buena cantidad de nutrientes.

Además, la percepción de sed puede reducirse a medida que pasan los años, por lo que es importante prestar atención a la ingesta de líquidos. El agua que aportan las frutas ayuda a complementar la hidratación diaria, aunque no reemplaza el consumo de agua. En este sentido, el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos recomienda incorporar frutas y verduras variadas a una alimentación equilibrada y priorizar su consumo en piezas enteras.

La sandía contiene aproximadamente un 92% de agua y aporta vitamina C, carotenoides y licopeno, un compuesto vegetal responsable de su color rojizo que presenta actividad antioxidante. Puede consumirse en el desayuno, como merienda o postre, cortada en cubos, combinada con otras frutas o incorporada a ensaladas frescas.

Por su parte, el melón también es una alternativa para favorecer la hidratación. Contiene potasio, vitamina C y, dependiendo de la variedad, carotenoides que el organismo utiliza como precursores de la vitamina A. El potasio participa en el funcionamiento de los músculos y los nervios, mientras que la vitamina C interviene en la formación de colágeno y contribuye al funcionamiento del sistema inmunitario.

Los beneficios de los duraznos, las ciruelas y los frutos rojos

Los duraznos aportan fibra, vitamina C, potasio y betacaroteno, un carotenoide que el cuerpo puede transformar en vitamina A. Este nutriente cumple funciones importantes en el mantenimiento de la visión, la piel y el sistema inmunitario.

Una de las ventajas de esta fruta es su versatilidad: puede consumirse fresca, acompañada de yogur natural, incorporarse a ensaladas o utilizarse para preparar compotas sin necesidad de agregar azúcar.

Las ciruelas, por su parte, contienen fibra y distintos compuestos vegetales. Cuando se consumen enteras y con su piel, después de un lavado adecuado, contribuyen a cubrir las necesidades diarias de fibra, un nutriente fundamental para favorecer el tránsito intestinal, mejorar la función digestiva y colaborar con el control del colesterol.

El estreñimiento es una cuestión que merece especial atención durante el envejecimiento, ya que puede estar relacionado con cambios en la actividad física, la alimentación, la hidratación y el uso de determinados medicamentos. Por este motivo, el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento recomienda priorizar las frutas enteras y conservar la piel siempre que sea posible.

Otra alternativa para sumar nutrientes son los frutos rojos, entre los que se encuentran las frutillas, los arándanos, las frambuesas y las moras. Estas frutas contienen vitamina C, fibra y polifenoles, un grupo de compuestos vegetales que incluye las antocianinas, responsables de sus característicos colores rojizos, violetas y azulados.

Cada variedad presenta aportes particulares: las frutillas se destacan por su contenido de vitamina C, las frambuesas y las moras por su aporte de fibra, mientras que los arándanos contienen antocianinas.

Estos compuestos tienen actividad antioxidante y son objeto de investigaciones por su posible relación con la salud cardiovascular y otros procesos asociados al envejecimiento. Sin embargo, no deben considerarse tratamientos ni atribuirles efectos preventivos por sí solos.

Los frutos rojos pueden incorporarse al desayuno con yogur natural y avena, agregarse a una ensalada de frutas o consumirse como colación. Las versiones congeladas también son una buena alternativa, siempre que no tengan azúcar agregada.

Cinco porciones de frutas y verduras al día: recomendaciones para el verano

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina recomiendan consumir cinco porciones diarias de frutas y verduras de distintos tipos y colores. La variedad es importante porque cada alimento aporta una combinación diferente de nutrientes.

Para incorporarlas a la rutina, las frutas pueden formar parte del desayuno, utilizarse como postre después del almuerzo o la cena, incluirse en las meriendas o combinarse con yogur y otros alimentos.

En general, es preferible consumir la fruta entera en lugar de tomarla en forma de jugo, ya que conserva su fibra y requiere masticación, lo que también contribuye a la sensación de saciedad.

La hidratación es otro aspecto fundamental, especialmente durante los meses de temperaturas elevadas. Las recomendaciones argentinas aconsejan beber al menos dos litros de líquidos sin azúcar por día, preferentemente agua, y evitar las bebidas azucaradas, como gaseosas, aguas saborizadas y jugos industrializados. También es importante distribuir el consumo de líquidos durante toda la jornada, sin esperar a tener sed.

Elegir frutas de estación puede facilitar el acceso a productos frescos y variados. El Ministerio de Salud de la Nación incluye a la sandía, el melón, el durazno y la ciruela entre las frutas características del verano argentino.

Por último, es importante prestar atención a la higiene y conservación de estos alimentos. Todas las frutas deben lavarse cuidadosamente con agua segura, incluso aquellas que se van a pelar. Una vez cortadas, deben mantenerse refrigeradas y evitar permanecer durante períodos prolongados a temperatura ambiente.

De esta manera, incorporar frutas frescas y variadas permite mejorar la calidad de la alimentación después de los 50 años, sumar nutrientes esenciales y acompañar la hidratación durante los días de calor.