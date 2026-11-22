Los festejos por el título de Boca en la Copa Sudamericana tuvieron un momento de preocupación después del pitazo final. Leandro Paredes se descompensó mientras era entrevistado en la zona mixta del estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, y debió ser asistido por el personal médico. Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia para recibir atención y permanecer bajo observación.

El episodio ocurrió cuando el capitán del Xeneize dialogaba con el periodista Marcelo Benedetto. En medio de la entrevista, el mediocampista sufrió un desvanecimiento que obligó a interrumpir la transmisión y asistirlo de inmediato.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Diego Monroig, Paredes se retiró con suero y fue trasladado por precaución para ser evaluado por los profesionales médicos.

Uno de los posibles factores que habría influido en la descompensación es el intenso calor de Barranquilla, donde la sensación térmica rondó los 39 grados. Sin embargo, hasta el momento no se difundió un diagnóstico oficial que confirmara las causas del episodio.

La situación también obligó a modificar la planificación del regreso de Boca a Buenos Aires. El plantel permanecerá durante la noche en Barranquilla y viajará recién el domingo al mediodía.

Horas después del susto, el propio Paredes utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a los hinchas y comunicar que se encontraba bien. "Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre", escribió el mediocampista.

De esta manera, el capitán buscó despejar las preocupaciones después de un episodio inesperado que interrumpió los festejos por la consagración del Xeneize.