Boca Juniors se quedó con la Copa Sudamericana 2026 al derrotar por 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada este sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Con tantos de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió un nuevo título continental y terminó con una sequía de 18 años sin conquistas internacionales.

El Xeneize mostró superioridad durante buena parte del encuentro y marcó diferencias desde el comienzo. La presión sobre la salida del conjunto brasileño, el despliegue en la mitad de la cancha y la generación de situaciones ofensivas fueron algunos de los factores que le permitieron controlar el desarrollo de la final.

La victoria significó un nuevo capítulo en la historia del club de la Ribera, que volvió a levantar un trofeo internacional después de casi dos décadas. Además, representó el segundo título de la temporada para el conjunto conducido por el Vasco Arruabarrena.

Ascacibar convirtió después de un gol anulado

Boca salió decidido a buscar el partido y no tardó en generar peligro. A los tres minutos, un error del arquero Everson dentro del área chica dejó a Miguel Merentiel en una posición inmejorable para marcar, pero el delantero uruguayo estrelló su remate en el travesaño.

A los 11, Santiago Ascacibar había conseguido abrir el marcador luego de un centro de Sebastián Villa. Sin embargo, el tanto fue invalidado por posición adelantada, detectada mediante el sistema semiautomático de fuera de juego utilizado por la Conmebol en la final.

La ventaja finalmente llegó cuatro minutos más tarde. A los 15 minutos, Ascacibar capturó una pelota suelta dentro del área y puso el 1-0, desatando la celebración de los hinchas xeneizes presentes en Barranquilla.

El Xeneize controló el desarrollo durante la primera etapa

Con el resultado a su favor, Boca mantuvo la iniciativa y complicó a Atlético Mineiro con una presión intensa. El equipo brasileño tuvo dificultades para superar el mediocampo argentino y prácticamente no consiguió generar ocasiones claras durante el primer tiempo.

A los 30 minutos, Merentiel estuvo cerca de ampliar la diferencia después de anticipar un pase hacia atrás que tenía como destinatario a Everson. La jugada continuó con un remate de Lautaro Blanco que se fue desviado.

Más adelante, el arquero brasileño evitó el segundo gol con una buena intervención ante un cabezazo de Lautaro Di Lollo. Sobre el cierre de la etapa, Merentiel volvió a disponer de una oportunidad favorable, pero su disparo fue interceptado por un defensor rival.

Merentiel amplió la ventaja en el inicio del complemento

Atlético Mineiro realizó modificaciones para intentar cambiar el rumbo del encuentro en el segundo tiempo. Sin embargo, Boca volvió a golpear rápidamente y dejó al equipo brasileño en una situación todavía más complicada.

Apenas dos minutos después del descanso, Miguel Merentiel apareció en el centro del área y empujó a la red un pase de Sebastián Villa para establecer el 2-0. El tanto le dio mayor tranquilidad al conjunto argentino, que comenzó a administrar la ventaja.

El equipo brasileño buscó reaccionar y tuvo algunas aproximaciones, pero se encontró con una defensa firme y con la seguridad de Álvaro Montero cada vez que debió intervenir.

Paredes fue reemplazado por una lesión y Boca estuvo cerca del tercero

A los 58 minutos se produjo un momento de preocupación para el conjunto de Arruabarrena: Leandro Paredes pidió el cambio y fue sustituido por Tomás Belmonte.

Más tarde, el entrenador también movió el banco con los ingresos de Alan Velasco y Enner Valencia, quienes reemplazaron a Tomás Aranda y Miguel Merentiel, respectivamente. Boca mantuvo su intensidad y encontró espacios para intentar ampliar todavía más la diferencia.

A los 71 minutos, Valencia tuvo una ocasión muy clara para marcar el tercer tanto, pero no pudo superar a Everson en el mano a mano. Después, Lautaro Blanco remató contra la parte externa de la red y Velasco estuvo cerca de convertir, aunque un defensor de Atlético Mineiro despejó la pelota sobre la línea.

Boca terminó con 18 años de espera por un título internacional

En el tramo final, Atlético Mineiro intentó descontar, pero no encontró los caminos para poner en riesgo la victoria del equipo argentino. Boca sostuvo el resultado hasta el pitazo final y desató los festejos de sus futbolistas y de los simpatizantes que viajaron a Colombia.

De esta manera, el Xeneize volvió a conquistar un título internacional después de 18 años y se quedó con una final disputada a partido único en territorio colombiano.

La victoria en Barranquilla coronó la campaña continental del equipo de Arruabarrena, que consiguió imponerse ante Atlético Mineiro y sumar una nueva estrella a la historia del club.