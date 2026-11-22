La modelo e influencer Maypi Delgado compartió un emotivo mensaje de despedida para Matías Ricciardelli, el padre de su hija India. Después de varios días de silencio, la exparticipante de Gran Hermano 2015 publicó en sus redes sociales una serie de fotos y videos que recorren distintos momentos de la relación que mantuvieron.

“Qué difícil todo”, comenzó Delgado en una publicación de Instagram. “De a poco te voy a ir despidiendo, pero hoy no me sale… Veo fotos y videos y me río mucho y, al mismo tiempo, lloro sin consuelo”, expresó al presentar un álbum de recuerdos que reunió imágenes de distintas etapas de su historia juntos.

“Gracias por lo que pudiste ser. Acá te vamos a recordar siempre con toda esa felicidad, con tus chistes, con tu amor a India a tu forma, sin juzgarte. Sé que la amaste y la amás, y eso voy a enseñarle”, agregó la influencer.

Entre las imágenes compartidas aparecieron postales de la pareja durante el embarazo y de los primeros días de vida de India, nacida el 15 de abril de 2023. Delgado también recordó el acompañamiento de Ricciardelli durante el nacimiento de la niña y el período posterior: “Llegaste en los días del parto y me hiciste pasar unos días tan lindos y llevaderos, riéndonos de todo lo difícil que es el posparto”, escribió.

Luego, hizo referencia a las distintas etapas que atravesaron como pareja y como padres: “Después tuvimos momentos muy buenos a la distancia, momentos muy buenos vos con tu bebita, momentos malos también, que por suerte son los menos. Gracias por estar de la forma que podías”.

Hacia el final del mensaje, Delgado se refirió a la difícil conversación que deberá tener con su hija para contarle la muerte de su papá. “En unos días podré tener la fuerza para contarle a India que ya no estás en este plano. Por ahora no puedo… Necesito ponerme fuerte para afrontar lo que se viene”, manifestó. Finalmente, le dedicó unas últimas palabras a Ricciardelli: “Sé que siempre vas a estar para ella… Hoy solo digo gracias”.

La noticia de la muerte de Matías Ricciardelli se conoció el martes, a través de la periodista Pochi, conductora de la cuenta de Instagram Gossipeame. En sus historias, informó sobre el fallecimiento y aclaró que prefería no brindar detalles sobre las circunstancias por respeto a la familia y a sus seres queridos.

Horas más tarde, Delgado se pronunció por primera vez y pidió privacidad frente a las consultas de la prensa. “Me voy a mantener sin contestar, como lo hice desde el martes. Sepan entender y, por favor, les voy a pedir que tengan mucho respeto”, escribió. En ese mismo mensaje, resumió el difícil momento que atraviesa con una frase contundente: “India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca”.

La relación entre Delgado y Ricciardelli atravesó distintas etapas y también estuvo marcada por conflictos que llegaron a hacerse públicos. En octubre de 2022, apenas un mes después de anunciar su embarazo, la modelo comunicó que se habían separado. En aquel momento, explicó que Matías no tenía entre sus planes convertirse en padre.

Durante los meses siguientes, Delgado compartió con sus seguidores distintos momentos de la gestación, entre ellos un baby shower con temática selvática. Finalmente, el 15 de abril de 2023 nació India, cuya llegada marcó una nueva etapa en la vida de ambos.

En julio de 2024, cuando la niña ya había cumplido un año, la influencer habló públicamente sobre el vínculo que había mantenido con Ricciardelli. En esa oportunidad, aseguró que había atravesado situaciones de maltrato psicológico y también cuestionó algunas de sus actitudes como padre.

En enero de 2025, Delgado presentó públicamente a su nueva pareja, Matías Poropato, a quien había conocido en el jardín de infantes al que asiste India. Ahora, tras la muerte del padre de su hija, eligió despedirlo a través de los recuerdos más felices de la historia que compartieron.