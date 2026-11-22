La exposición solar tiene diversos beneficios para el organismo: estimula la producción de vitamina D, fundamental para la salud ósea y el funcionamiento del sistema inmunitario. Además, puede contribuir a mejorar el estado de ánimo y regular los ritmos circadianos. Sin embargo, también implica riesgos: la radiación ultravioleta (UV) es la principal causa del cáncer de piel y del envejecimiento prematuro.

Según la Sociedad Americana del Cáncer, cada año se diagnostican más de cinco millones de casos de cáncer de piel en Estados Unidos. El melanoma, considerado el tipo más agresivo, representa una proporción menor de los diagnósticos, pero provoca más de 8.000 muertes anuales. En el Reino Unido, el 86% de los melanomas se atribuyen directamente a la radiación UV, tanto la proveniente del sol como la de fuentes artificiales, entre ellas, las camas de bronceado.

A pesar de estos riesgos, todavía circulan numerosas creencias equivocadas sobre la exposición solar. Algunas personas consideran que tomar sol de manera progresiva permite que la piel se adapte y evita las quemaduras. Otras creen que el protector solar solo es necesario durante las vacaciones o cuando van a la playa.

Sin embargo, estas ideas carecen de fundamento y pueden favorecer conductas perjudiciales para la salud cutánea.

Los cinco mitos sobre la exposición solar

La doctora Laura Serra, dermatóloga del Hospital Clínic Barcelona, explica cuáles son algunas de las creencias más extendidas que no cuentan con respaldo científico y brinda recomendaciones para proteger la piel de manera adecuada.

1. El bronceado no es sinónimo de salud. Es habitual relacionar una piel bronceada con un buen estado físico. Sin embargo, la doctora Serra advierte que “no existe un bronceado saludable”. El oscurecimiento de la piel es una respuesta defensiva frente a la radiación ultravioleta, que provoca daños en el ADN de las células. Por este motivo, es importante priorizar la salud por encima de las cuestiones estéticas.

2. La protección solar debe utilizarse todos los días. Una creencia bastante extendida sostiene que el protector solar solo es necesario cuando una persona se expone directamente al sol. La especialista recuerda que la radiación ultravioleta está presente en las actividades cotidianas: al hacer deporte, trabajar al aire libre, pasear por la montaña o simplemente caminar por la calle. Esto ocurre durante todo el año, independientemente de la estación o de la temperatura. Incluso en los días nublados llega radiación UV a la superficie, ya que las nubes solo bloquean una parte. Por eso, la protección solar también es necesaria cuando el cielo está cubierto.

3. Pasar más tiempo al sol no significa producir más vitamina D. Muchas personas creen que cuanto mayor es la exposición solar, más vitamina D genera el organismo. También consideran que el protector solar impide su producción. La doctora Serra desmiente esta idea y asegura que “con protección solar también sintetizamos vitamina D”. Según explica, unos minutos de exposición diaria son suficientes y la regularidad es más importante que la duración: “Es mejor cinco minutos cada día que una hora un único día de sol”. Una vez superado ese tiempo, los riesgos de la radiación pueden superar ampliamente sus beneficios. En caso de presentar un déficit de vitamina D, lo recomendable es consultar con un profesional de la salud en lugar de aumentar las horas de exposición solar.

4. Las personas de piel oscura también necesitan protección solar. Aunque quienes tienen la piel clara suelen quemarse con mayor facilidad, los tonos de piel más oscuros tampoco están libres de los efectos de la radiación ultravioleta. La exposición puede provocar cáncer de piel y envejecimiento prematuro en cualquier persona. Por eso, la dermatóloga insiste en que todos deben utilizar protección solar para prevenir quemaduras y otras lesiones cutáneas, independientemente de su tono de piel.

5. El llamado “callo solar” no existe. Una de las creencias más difundidas sostiene que exponerse al sol de forma gradual antes del verano permite que la piel se acostumbre a la radiación y evita las quemaduras. Sin embargo, la doctora Serra desestima esta teoría: “La piel no es como un músculo que se entrena con la radiación ultravioleta. La radiación va acumulando daño solar crónico a lo largo de la vida”. Esta exposición acumulativa incrementa las posibilidades de desarrollar cáncer de piel y otras enfermedades cutáneas. En ese sentido, la especialista define el llamado “callo solar” como “un compendio de todo lo que no debe hacerse con la exposición solar”.