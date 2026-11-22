El gobierno de Irán dirigió amenazas contra Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), luego de que el funcionario reclamara a Teherán que restablezca la cooperación con los inspectores internacionales para supervisar sus instalaciones y verificar el alcance de su programa nuclear.

El planteo de Grossi apunta a recuperar los mecanismos de control y garantizar que los especialistas de la agencia de Naciones Unidas puedan realizar las inspecciones necesarias para determinar el carácter de las actividades nucleares iraníes.

La reacción de las autoridades iraníes elevó la tensión en torno a la relación con el organismo internacional, en un contexto marcado por las diferencias sobre el nivel de transparencia y el acceso de los inspectores a las instalaciones del país.

Desde el OIEA vienen reclamando garantías que permitan desarrollar las tareas de supervisión de manera adecuada y obtener información suficiente sobre el desarrollo del programa nuclear.

El cruce vuelve a poner en evidencia las dificultades para alcanzar un entendimiento entre Teherán y los organismos internacionales encargados de controlar las actividades atómicas, mientras crece la preocupación de la comunidad internacional por el futuro del programa nuclear iraní.

La situación también coloca a Rafael Grossi en el centro de una nueva controversia diplomática, en momentos en que la cooperación entre Irán y el organismo de Naciones Unidas resulta clave para reducir la incertidumbre sobre sus actividades nucleares.