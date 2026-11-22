La reina Máxima Zorreguieta sorprendió este sábado con una visita al Centro Cultural Recoleta, donde recorrió la exposición Mafalda Inmersiva. Acompañada por su madre, María del Carmen Cerruti, la monarca disfrutó de la propuesta dedicada al emblemático personaje creado por Quino como una visitante más: ambas compraron sus entradas y compartieron la experiencia con el público.

Fanáticas de la historieta, madre e hija se mostraron entusiasmadas desde el momento de su llegada. En el ingreso, conversaron con el personal y los responsables de la muestra antes de comenzar el recorrido por la exposición.

Las paredes rojas del hall, en sintonía con la identidad visual de Mafalda, también fueron el escenario para mostrar el look elegido por Máxima para la ocasión. La reina lució un conjunto de pantalón y blusa en blanco y negro, acompañado por un cinturón, zapatos marrones y una cartera al tono.

Por su parte, su madre optó por un estilo más sencillo, con una blusa celeste y un pantalón blanco.

Antes de abandonar el centro cultural, Máxima y María del Carmen pasaron por la tienda del lugar y compraron distintos recuerdos. Ambas se retiraron con bolsas de tela ilustradas con la imagen de Mafalda.

Durante la visita, la reina manifestó su entusiasmo por la propuesta y destacó la calidad y el nivel internacional de la exposición, además de reconocer el trabajo de la empresa argentina responsable del proyecto.